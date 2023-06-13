«Они способны покрыть потребности РФ». Насколько Китай готов и будет ли помогать Москве оружием — отвечает главред Defense Express 13 июня, 18:07 Почетный караул в Пекине, 12 июня 2023 года (Фото:Wang Zhao/Pool via REUTERS)

Олег Катков, главный редактор Defense Express, рассказал Radio NV, как сходство производственных процессов оружия в Российской Федерации и Китае может помочь Москве и решится ли Пекин на подобный шаг.

«Здесь важно разделить на такие два эпизода: первый — это верифицированный с кадыровцами и там действительно бронемашины китайского производства. Это вообще отдельный вопрос, как они [туда] попали? Надо понимать, что без согласия Китая их попадание на территорию РФ и усиление одной из силовых структур РФ было бы невозможным. И да, вообще, сценарий поддержки РФ Китаем является максимально угрожающим, потому что надо понимать: речь идёт об одном из крупнейших в мире оборонно-промышленных комплексов, который полностью закрыт», — рассказал Катков.

Видео дня

«Он работает в закрытом режиме и производит просто огромные объемы военной техники и имеет огромные запасы этой военной техники, имеет просто астрономический <...> экспортный потенциал», — продолжил аналитик.

По мнению главреда Defense Express, китайский ОПК способен покрывать немало потребностей РФ.

«А в частности, например, танков VT-4 и надо понимать эту угрозу и даже угрозу, что если <...> Китай, например, будет закрывать определенные потребности, наглядные потребности Российской Федерации в вооружении, например, в боеприпасах, в артиллерийских системах тем вооружением, которое может быть изготовлено с маркировкой по желанию заказчика. То есть, учитывая то, что советские калибры для Китая являются стандартными и есть разветвленная система производства боеприпасов, то их поставки с таким образом, чтобы вообще никак нельзя было бы доказать то, что это китайское производство», — добавил он.

«[Это] вполне возможно и более того, некоторые артиллерийские системы, которые есть на вооружении китайской армии уже выведены на хранение, они просто являются абсолютными копиями ещё советских систем. То есть, если снять с них китайские [маркировки], то доказать, например, то, что это именно китайское производство — будет слишком сложно И даже визуально они просто одинаковые потому, что опять-таки речь идёт о копиях и, например, это такие системы, как гаубицы Д-30», — подытожил эксперт.

Ранее в России впервые заметили бронированные автомобили China Tiger, изготовленные китайской компанией Shaanxi Baoji Special Vehicles. Их получили отряды ставленника Кремля в Чечне Рамзана Кадырова.

6 июня он опубликовал видео, заявив, что на вооружение чеченского подразделения Ахмат, которое входит в Росгвардию, поступила новая партия военной техники.

Издания Милитарный и Defense Express заметили на кадрах восемь китайских бронеавтомобилей с креплением. Это подтвердил и аналитический проект Oryx.