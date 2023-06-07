Вашингтон хочет, чтобы Китай подтолкнул Кремль к выводу войск из Украины — посол США 7 июня, 19:13 Флаг Китая (Фото:PPPSDavid / Pixabay)

США хотят, чтобы Китай подтолкнул Россию к выводу войск из Украины и завершению российской войны.

Об этом заявил посол США в Китае Николас Бернс, сообщает CNN.

«Мы очень надеемся, что они сделают правильный выбор, но правильный выбор для Китая — это подтолкнуть Россию к соблюдению международного права, вывести свои войска и увидеть восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины», — сказал он.

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Бернс добавил, что такой сценарий развития событий ожидает увидеть весь мир.

При этом, по его словам, действия китайский властей предугадать нельзя, но Пекин знает позицию США.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен планирует посетить Китай в ближайшие недели для переговоров с высшими должностными лицами, возможно, включая китайского лидера Си Цзиньпина.