Пекин выбрал удачный момент. Как Китай использует войну России против Украины 12 июня, 16:45

Пекин усиливает свою экспансию в Центральную Азию и последовательно заполняет вакуум, образованный Россией, которая попала в сеть санкций Запада из-за войны в Украине

Война против Украины, которую демонстрирует Россия, вызывает закономерное отторжение от нее других постсоветских республик, а фактически в прошлом колоний России, которые стали бояться возможной потери суверенитета и независимости. Чтобы дистанцироваться от России, страны Центральной Азии ищут поддержки в Китае.

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Пекин выбрал удачный момент для своей экспансии в Центральную Азию и последовательно заполняет вакуум, образованный Россией, которая попала в сеть санкций Запада из-за войны в Украине и понесла катастрофические экономические потери.

Центральная Азия стала ключом к триллионной китайской инициативе «Один пояс, один путь», определяющего геополитического проекта для президента Си Цзиньпина. Около 150 стран получили китайские средства на строительство дорог, портов, железных дорог или гидроэлектростанций. Торговля с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном достигла $70 млрд в 2022 году.

Война России в Украине еще больше изменила динамику в пользу Пекина — заставив многих в регионе поставить под сомнение свои давние связи с Москвой и искать экономических, дипломатических и стратегических гарантий в других местах.

Китай активно наращивает в регионе свое политическое влияние, в дополнение к экономическому влиянию. В частности, в китайском городе Сиань состоялся первый саммит Китай — Центральная Азия с участием лидеров КНР и пяти центральноазиатских государств. А именно в Сиане начинался Великий шелковый путь.

На встречу с лидером Китая Си Цзиньпином прибыли глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана — Садыр Джапаров, Таджикистана — Эмомали Рахмон, Туркменистана — Сердар Бердымухамедов и Узбекистана — Шавкат Мирзиёев.

Война России в Украине еще больше изменила динамику в пользу Пекина

Саммит Китая и стран Центральной Азии без участия России, инициированный Пекином, получил название «С+С5» от их английских названий China и Central Asia.

Запланировано развитие сотрудничества в сфере безопасности, инфраструктуры и развития, восстановление железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан на $6 млрд и расширение газопровода Средняя Азия — Китай.

Война России в Украине толкает страны Центральной Азии глубже в объятия Китая. Однако вхождение Китая в Центральную Азию не всегда было популярным.

В 2019 году в Казахстане, который назвал себя важным звеном в проекте «Один пояс, один путь», вспыхнули протесты из-за китайского экспансионизма в стране. В 2020 году китайский инвестор, который планировал вложить почти $300 млн в торгово-логистический центр в Кыргызстане, вышел из проекта из-за местных протестов.

В Пекине говорят, что инициатива направлена на углубление дружественных торговых отношений, особенно с развивающимся миром. Но уже давно существуют обвинения Китая в том, что он заманивает страны с низким уровнем дохода в долговые ловушки, предлагая огромные, недоступные займы.

Китай разработал так называемую систему спасения в рамках «Один пояс, один путь», которая помогает странам-получателям избежать дефолта и продолжать обслуживать свои долги по этому проекту.

Большие расходы Пекина — и соответственно настороженность, что он может использовать свои возможности, чтобы влиять на внутреннюю политику — подпитывают растущие фобии.

Развитие Китая в центральноазиатском регионе рассматривается как модель для подражания, однако есть опасения, что подход Пекина является принципиально экстрактивным. Ведь речь идет об увеличении экспорта сельскохозяйственной, горнорудной и другой продукции из Центральной Азии в Китай.

В обмен на расширение экономического сотрудничества Китай будет искать поддержки в обеспечении безопасности в регионе, где три центральноазиатские страны граничат с Синьцзяном, западным регионом Китая, где проживают около 100 миллионов уйгуров-мусульман. Синьцзян является другим источником споров, где западные правительства обвиняют Пекин в проведении репрессий, в результате которых более миллиона уйгуров и других преимущественно мусульманских меньшинств поместили в лагеря принудительного перевоспитания под предлогом подавления религиозного экстремизма. Связи уйгуров с Центральной Азией глубоки, а общее религиозное и этническое наследие означает, что их судьба вызывает широкое сочувствие в регионе и разжигает антикитайские настроения.

Китай больше популярен среди элит в Центральной Азии, чем среди народа, поскольку политики отчаянно нуждаются в инвестициях, которые не всегда пользуются поддержкой населения.

Опасения граждан частично связаны с большой численностью населения Поднебесной и экономической асимметрией между ними и Китаем. Также вызывает возмущение отсутствие возможностей трудоустройства для местных жителей в финансируемых Китаем проектах и уже существующий высокий уровень задолженности перед Китаем.

Китайская инициатива «Один пояс, один путь» подвергается критике как инструмент Пекина для распространения своего влияния в мире и, в частности, создания долговой ловушки через обременение стран долгами за проекты, которые они не могут себе позволить. Пекин уже сегодня является главным кредитором стран Центральной Азии, причем китайские займы Кыргызстана и Таджикистана составляют более пятой части их ВВП.

Перекроют ли массивные экономические поступления существующую настороженность в отношении Китая, еще неизвестно.

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