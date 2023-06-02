Глава ЦРУ тайно посетил Китай в прошлом месяце для переговоров с китайской разведкой — FT 2 июня, 19:18 Уильям Бернс в январе 2014 года (Фото:REUTERS / Kim Hong-Ji / File Photo)

Глава ЦРУ Уильям Бернс тайно посетил Пекин в прошлом месяце для переговоров с официальными лицами Китая, сообщает Financial Times со ссылкой на пять человек, знакомых с ситуацией.

По данным источников, Бернс, бывший высокопоставленный дипломат, которому часто доверяют деликатные зарубежные миссии, ездил в Китай для переговоров с официальными лицами.

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Белый дом и ЦРУ отказались от комментариев. Но один американский чиновник сказал СМИ, что Бернс встречался с представителями китайской разведки во время поездки.

«В прошлом месяце директор Бернс побывал в Пекине, где встретился с китайскими коллегами и подчеркнул важность поддержки открытых линий связи по каналам разведки», — сказал представитель США.

Несколько человек, знакомых с ситуацией, сказали, что в прошлом году президент США Джо Байден также тайно отправил Бернса убедить тогдашнего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси не ехать на Тайвань.

16 мая глава Пентагона Ллойд Остин говорил, что США скоро отправят Тайваню дополнительную помощь в сфере безопасности.

14 мая тайваньские военные обнаружили обломки, вероятно, китайского метеорологического аэростата на одном из островов.