01 июня 2018, пятница

Трамп допустил проведение нескольких встреч с Ким Чен Ыном

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Трамп считает, что лидер КНДР также хочет завершения напряжения между двумя странами

Трамп считает, что лидер КНДР также хочет завершения напряжения между двумя странами

Президент США Дональд Трамп допустил, что для достижения итогового результата потребуется несколько встреч с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Об этом передает Reuters.

"Я хотел бы, чтобы результат был после одной встречи. Но часто так не получается", - заявил Трамп.

Он также отметил, что уверен в успешности итогов переговоров и заявил, что вопрос может быть решен либо "красиво и по умному", либо же "жестким способом".

Президент США также считает, что лидер КНДР также заинтересован в позитивном итоге переговоров.

"Мне кажется, Ким Чен Ын хочет, чтобы это произошло. Я буду очень счастлив, когда наступит тот момент, когда мы сможем отменить санкции и начать очень хорошие отношения со всем Корейским полуостровом", - заявил Трамп.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео отметил прогресс во время переговоров с северокорейской делегацией.

Напомним, что 24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отмене совместного саммита с Ким Чен Ыном, который планировали провести 12 июня в Сингапуре. По его словам, отмена встречи обусловлена "враждебными высказываниями" северокорейского лидера.

После отмены встречи лидеры КНДР и Южной Кореи провели незапланированную встречу в пограничном пункте Пханмунджом, на которой Ким Чен Ын подтвердил свое "твердое намерение" провести саммит с Дональдом Трампом 12 июня.

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