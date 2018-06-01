Трамп допустил проведение нескольких встреч с Ким Чен Ыном

Трамп считает, что лидер КНДР также хочет завершения напряжения между двумя странами

Президент США Дональд Трамп допустил, что для достижения итогового результата потребуется несколько встреч с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Об этом передает Reuters.

"Я хотел бы, чтобы результат был после одной встречи. Но часто так не получается", - заявил Трамп.

Он также отметил, что уверен в успешности итогов переговоров и заявил, что вопрос может быть решен либо "красиво и по умному", либо же "жестким способом".

Президент США также считает, что лидер КНДР также заинтересован в позитивном итоге переговоров.

"Мне кажется, Ким Чен Ын хочет, чтобы это произошло. Я буду очень счастлив, когда наступит тот момент, когда мы сможем отменить санкции и начать очень хорошие отношения со всем Корейским полуостровом", - заявил Трамп.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео отметил прогресс во время переговоров с северокорейской делегацией.

Напомним, что 24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отмене совместного саммита с Ким Чен Ыном, который планировали провести 12 июня в Сингапуре. По его словам, отмена встречи обусловлена "враждебными высказываниями" северокорейского лидера.

После отмены встречи лидеры КНДР и Южной Кореи провели незапланированную встречу в пограничном пункте Пханмунджом, на которой Ким Чен Ын подтвердил свое "твердое намерение" провести саммит с Дональдом Трампом 12 июня.