Ким Чен Ын планирует посетить Пекин - СМИ

Это будет третий визит Ким Чен Ына в Китай за последние три месяца

Лидер КНДР Ким Чен Ын намерен во вторник, 19 июня, отправиться в Пекин и провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает издание Nikkei Asian Review со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

По его данным в ходе встречи лидеры обсудят итоги переговоров Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Сингапуре, а также выработают дальнейшую переговорную стратегию.

Отмечается, что Ким Чен Ын отправится в Пекин на самолете. Источники сообщили изданию, что уже стартовали соответствующие приготовления в сфере безопасности.

Как уточняется в сообщении, это будет третий визит Ким Чен Ына в Китай за последние три месяца.

Напомним, первая в истории встреча лидеров США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре.

По словам Ким Чен Ына, эта встреча похожа на сюжет научно-фантастического фильма. Президент Трамп назвал лидера КНДР достойным переговорщиком и талантливым человеком, который любит свою страну.

По итогам встречи лидеры подписали совместное соглашение. Основная часть соглашения состоит из четырех пунктов, первый из них говорит о приверженности двух стран к установлению новых взаимоотношений.

Также Трамп заявил о согласии лидера КНДР Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.

Президент США выразил предположение, что Ким Чен Ын начнет работать над ядерным разоружением "почти немедленно". Также Трамп заявил, что КНДР отныне больше не представляет ядерной угрозы.