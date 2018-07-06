Ким Чен Ын хочет иного будущего для КНДР - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в том, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын хочет другого будущего для КНДР.

Об этом передает Reuters.

"Я действительно верю вто, что он видет иное будущее Северной Кореи. Я надеюсь, что это правда", - заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео вылетел в Северную Корею, где проведет консультации по денуклеаризации КНДР.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР.

По итогам переговоров Дональд Трапм и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении " полной денуклеаризации Корейского полуострова".

Трамп также заявил о согласии Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.

По его словам, Ким Чен Ын подтвердил "свою неизменную приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова".

2 июля делегации США и КНДР провели переговоры в демилитаризованной зоне в южнокорейской деревне Пханмунджом.