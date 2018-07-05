06 июля 2018, пятница

Помпео отправился в КНДР

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Визит Помпео должен продлиться до 7 июля
Фото: Heather Nauert via Twitter

Визит Помпео должен продлиться до 7 июля

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила о том, что госсекретарь США Майк Помпео вылетел в Северную Корею, где проведет консультации по денуклеаризации КНДР.

"Мы на пути в КНДР для участия госсекретаря Помпео в следующем раунде консультаций. Мы привержены денуклеаризации Северной Кореи, как отметили президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на Сингапурском саммите", - заявила Нойерт.

Майк Помпео также прокомментировал визит в Северную Корею, заявив, что ожидает выполнения обещаний, который дал президенту Дональду Трампу Ким Чен Ын.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР.

По итогам переговоров Дональд Трапм и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении " полной денуклеаризации Корейского полуострова".

Трамп также заявил о согласии Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.

По его словам, Ким Чен Ын подтвердил "свою неизменную приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова".

2 июля делегации США и КНДР провели переговоры в демилитаризованной зоне в южнокорейской деревне Пханмунджом.

 

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