Помпео отправился в КНДР

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила о том, что госсекретарь США Майк Помпео вылетел в Северную Корею, где проведет консультации по денуклеаризации КНДР.

"Мы на пути в КНДР для участия госсекретаря Помпео в следующем раунде консультаций. Мы привержены денуклеаризации Северной Кореи, как отметили президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на Сингапурском саммите", - заявила Нойерт.

