Помпео отправился в КНДР

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила о том, что госсекретарь США Майк Помпео вылетел в Северную Корею, где проведет консультации по денуклеаризации КНДР.

"Мы на пути в КНДР для участия госсекретаря Помпео в следующем раунде консультаций. Мы привержены денуклеаризации Северной Кореи, как отметили президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на Сингапурском саммите", - заявила Нойерт.

On our way to #DPRK for ⁦@SecPompeo⁩ ‘s next round of consultations. We are committed to the denuclearization of North Korea, as outlined by @potus & Chairman Kim at Singapore Summit @statedept pic.twitter.com/STI6cxiMk1 — Heather Nauert (@statedeptspox) 5 июля 2018 г.

Майк Помпео также прокомментировал визит в Северную Корею, заявив, что ожидает выполнения обещаний, который дал президенту Дональду Трампу Ким Чен Ын.

Looking forward to continuing our work toward the final, fully verified denuclearization of #DPRK, as agreed to by Chairman Kim. Good to have the press along for the trip. pic.twitter.com/qH72JkwuGx — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 5 июля 2018 г.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР.

По итогам переговоров Дональд Трапм и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении " полной денуклеаризации Корейского полуострова".

Трамп также заявил о согласии Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.

По его словам, Ким Чен Ын подтвердил "свою неизменную приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова".

2 июля делегации США и КНДР провели переговоры в демилитаризованной зоне в южнокорейской деревне Пханмунджом.