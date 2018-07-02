США и КНДР провели переговоры впервые после встречи Трампа и Ким Чен Ына

Делегации США и КНДР провели переговоры впервые после встречи лидеров стран Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которая состоялась 12 июня в Сингапуре.
Переговоры двух делегаций прошли в демилитаризованной зоне в южнокорейской деревне Пханмунджом, сообщает CNN.
Американскую делегацию возглавлял посол США на Филиппинах Сун Ким, который принимал участие в переговорах Дональда Трампа и Ким Чен Ына.
В ходе встречи стороны обсудили осуществление достигнутых в Сингапуре договоренностей.
Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР.
По итогам переговоров Дональд Трапм и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении " полной денуклеаризации Корейского полуострова".
Трамп также заявил о согласии Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.
По его словам, Ким Чен Ын подтвердил "свою неизменную приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова".
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