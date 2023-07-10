Катастрофа самолета МАУ: Иран обвинил Украину в «преследовании политических целей» после иска в Международный суд ООН 10 июля, 20:57 Самолет рейса PS752 был сбит возле Тегерана 8 января 2020 года (Фото:ГСЧС)

В МИД Ирана обвинили Украину, Канаду, Швецию и Великобританию в якобы преследовании «политических целей» из-за иска, который они подали против Ирана в Международный суд ООН за сбивание пассажирского самолета Международных авиалиний Украины PS752 в 2020 году.

Об этом в понедельник, 10 июля, сообщило иранское издание ИРНА.

В заявлении МИД Ирана говорится, что страна создала «независимую техническую группу» немедленно после сбития самолета и принимает необходимые меры «по доброй воле, прозрачности и огромной серьезности» для проведения расследования и установления всех аспектов этого трагического события.

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В заявлении также утверждают, что после катастрофы страна способствовала и оказывала помощь, включая немедленные визы для более 50 специалистов и экспертов из Украины и Канады для посещения места трагедии.

Иранское правительство сообщило, что технический отчет был подготовлен в установленные сроки с участием экспертов из Франции, США, Украины, Канады и Великобритании после завершения расследования. Они также отметили, что отчет «хорошо принят» большинством вышеупомянутых экспертов.

В заявлении отметили, что военная прокуратура Тегерана, согласно своей правовой юрисдикции, провела детальное и всестороннее расследование независимо, объективно и в соответствии с внутренними законами и правилами страны.

Кроме того, в МИД Ирана заявили о готовности принять участие в коллективных переговорах с правительствами четырех стран, чтобы «продемонстрировать добрую волю и предотвратить использование этого трагического инцидента в своих политических целях».

В МИД заявили, что ожидают ответа стране, чтобы продолжить переговоры в определенное время.

«Их просьба о переговорах была практически средством для достижения своих политических целей и интересов, поскольку они передали дело в Международный суд ООН», — добавили в заявлении.

29 июня Украина и другие участники Международной координационной группы подали в Международный суд ООН иск против Ирана за сбивание самолета рейса PS752.

Самолет Boeing 737−800 авиакомпании МАУ рейса Тегеран-Киев был сбит утром 8 января 2020 года сразу после вылета из аэропорта столицы Ирана.

Погибли все 176 человек, находившихся на борту, в том числе 11 украинцев. Большинство жертв были гражданами Ирана и Канады.

На четвертый день после катастрофы иранская сторона официально признала, что самолет МАУ сбили ее военные, которые ошибочно спутали его с вражеской целью.

Расшифровка бортовых самописцев подтвердила, что лайнер был исправен и катастрофа произошла из-за попадания двух противовоздушных ракет.

Иран настаивает, что авиакатастрофа произошла из-за ошибки оператора ПВО, а не по приказу военного руководства страны. Украина не согласна с этой позицией и требует допуска к расследованию и денежной компенсации.



В апреле 2023 года иранский суд сообщил, что приговорил к тюремным срокам 10 иранских военных, которых обвиняют в причастности к авиакатастрофе. Одного командира приговорили к 10 годам заключения, еще девять военных получили сроки от одного до трех лет.

Международная группа по координации помощи жертвам авиакатастрофы назвала суд фиктивным и непрозрачным и подчеркнула, что семьи жертв до сих пор ждут справедливости.