Международная координационная группа назвала фиктивными приговоры в Иране по делу об авиакатастрофе самолета МАУ 18 апреля, 18:36 Самолет рейса PS752 был сбит возле Тегерана 8 января 2020 года (Фото:ГСЧС)

Международная группа по координации помощи жертвам авиакатастрофы в Иране 8 января 2020 года назвала фиктивным суд над предполагаемыми виновниками трагедии.

Заявление группы опубликовала пресс-служба МИД Украины во вторник, 18 апреля.



«Состоявшиеся в Тегеране фиктивные судебные процессы не должны отвлекать внимание мира от невыполнения Ираном своих международных обязательств и избегания ответственности за свои действия. Ни судебные процессы, ни приговоры, оглашенные на этой неделе, не принесли правды или справедливости семьям жертв», — подчеркнули в Международной группе.



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Там отметили, что «судебные процессы» были непрозрачными, а семьи жертв до сих пор ждут справедливости. Группа добавила, что приложит все усилия, пока не будет восстановлена справедливость.

Ранее иранский суд сообщил, что приговорил к тюремным срокам 10 иранских военных, обвиняемых в причастности к авиакатастрофе. Одного командира приговорили к 10 годам заключения, еще девять военных получили сроки от одного до трех лет.

Самолет Boeing 737−800 авиакомпании МАУ рейса Тегеран-Киев был сбит утром 8 января 2020 года сразу после вылета из аэропорта столицы Ирана. Погибли все 176 человек, находившихся на борту, в том числе 11 украинцев. Большинство жертв были гражданами Ирана и Канады.



На четвертый день после катастрофы иранская сторона официально признала, что самолет МАУ сбили ее военные, спутавшие его с враждебной целью.



Расшифровка бортовых самописцев подтвердила, что лайнер был исправен и катастрофа произошла из-за попадания двух противовоздушных ракет.



Иран настаивал, что авиакатастрофа произошла из-за ошибки оператора ПВО, а не по приказу военного руководства страны. Украина заявляла, что не согласна с выводами о «человеческой ошибке», требовала допуска к расследованию и денежной компенсации.

