Украина подает иск против Ирана в Международный суд ООН за сбитие самолета МАУ

29 июня, 17:55
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Самолет рейса PS752 был сбит возле Тегерана 8 января 2020 года (Фото:ГСЧС)

Самолет рейса PS752 был сбит возле Тегерана 8 января 2020 года (Фото:ГСЧС)

Украина и другие участники Международной координационной группы подают в Международный суд ООН иск против Ирана за сбитие самолета рейса PS752.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в Facebook.

В совместном заявлении Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752, которые представляют Канаду, Швецию, Украину и Великобританию говорится, что между Ираном и Координационной группой не было достигнуто соглашение по организации арбитража в соответствии со статьей 14 Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации.

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«Координационная группа намерена продолжать коллективные усилия, чтобы обеспечить привлечение Ирана к ответственности за незаконное сбивание рейса PS752 авиакомпании Международные авиалинии Украины путем скорейшей передачи спора в Международный Суд ООН», — говорится в тексте заявления.

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Самолет Boeing 737−800 авиакомпании МАУ рейса Тегеран-Киев был сбит утром 8 января 2020 года сразу после вылета из аэропорта столицы Ирана.

Погибли все 176 человек, находившихся на борту, в том числе 11 украинцев. Большинство жертв были гражданами Ирана и Канады.

На четвертый день после катастрофы иранская сторона официально признала, что самолет МАУ сбили ее военные, ошибочно спутавшие его с враждебной целью.

Расшифровка бортовых самописцев подтвердила, что лайнер был исправен и катастрофа произошла из-за попадания двух противовоздушных ракет.

Согласно записи, первая из них нанесла самолету значительные повреждения, но двигатели не отключились, а пилоты пытались контролировать полет, однако вторая уничтожила воздушное судно.

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Иран настаивает, что авиакатастрофа произошла из-за ошибки оператора ПВО, а не по приказу военного руководства страны. Украина не согласна с этой позицией и требует допуска к расследованию и денежной компенсации.

Обвинения в причастности к уничтожению самолета МАУ выдвинули десятым иранским чиновникам, чьи имена и должности Тегеран не раскрывал.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   МАУ ООН Иран Катастрофа Тегеран Авиакатастрофа Boeing 737-800 в Иране

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