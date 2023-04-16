От года до десяти. Иран приговорил десятерых военных к тюремным срокам за сбитый над Тегераном самолет МАУ

16 апреля, 22:46
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Самолет рейса PS752 был сбит возле Тегерана 8 января 2020 года (Фото:ГСЧС)

Самолет рейса PS752 был сбит возле Тегерана 8 января 2020 года (Фото:ГСЧС)

10 иранских военных, обвиняемых в причастности к тому, что над Тегераном в 2020 году был сбит гражданский самолет Международных авиалиний Украины, в результате чего погибли 176 человек, приговорены к тюремным срокам.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на сайт иранского суда Mizan Online.

Согласно сообщению сайта, одного командира приговорили к 10 годам заключения, а еще девять получили сроки от одного до трех лет.

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«Рассмотрение этого дела было одним из наиболее важных, деликатных и сложных судебных процессов за последние несколько лет в стране», — говорится в сообщении суда.

Также утверждается, что действия командира, руководившего сбитием лайнера, «были связаны с его незнанием ситуации и его ошибочным убеждением, что обнаруженная цель была враждебной».

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ рейса Тегеран-Киев был сбит утром 8 января 2020 года сразу после вылета из аэропорта столицы Ирана. Погибли все 176 человек, находившихся на борту, в том числе 11 украинцев. Большинство жертв были гражданами Ирана и Канады.

На четвертый день после катастрофы иранская сторона официально признала, что самолет МАУ сбили ее военные, ошибочно спутавшие его с враждебной целью.

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Расшифровка бортовых самописцев подтвердила, что лайнер был исправен и катастрофа произошла из-за попадания двух противовоздушных ракет.

Согласно записи, первая из них нанесла самолету значительные повреждения, но двигатели не отключились, а пилоты пытались контролировать полет, однако вторая уничтожила воздушное судно.

Иран настаивает, что авиакатастрофа произошла из-за ошибки оператора ПВО, а не по приказу военного руководства страны. Украина не согласна с этой позицией и требует допуска к расследованию и денежной компенсации.

Обвинения в причастности к уничтожению самолета МАУ выдвинули десятым иранским чиновникам, чьи имена и должности Тегеран не раскрывал.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   МАУ Иран Тегеран Приговор Украина-Иран Авиакатастрофа Boeing 737-800 в Иране

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