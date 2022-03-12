Канада может предоставить «авиамост» из Польши для украинцев
Дуда обратился к Трюдо с призывом упростить процедуру приёма беженцев (Фото:REUTERS/Marton Monus)
Канада может предоставить специальные авиарейсы для перевозки украинцев из Польши. Последняя приняла около 1,5 миллиона человек, которые спаслись от российской агрессии.
Об этом сообщает CBC.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Польши Анджей Дуда обсудили, как быстро перевезти украинских беженцев, желающих попасть в Канаду.
Один из вариантов — это своеобразный авиамост. Дуда сказал, что это предложение «требует обсуждения».
Также президент Польши сказал, что его страна приняла около 1,5 миллиона человек, сбежавших от российского вторжения.
Дуда обратился к Трюдо с призывом упростить процедуру приёма беженцев.
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