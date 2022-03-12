Канада может предоставить «авиамост» из Польши для украинцев

12 марта, 05:43
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Дуда обратился к Трюдо с призывом упростить процедуру приёма беженцев (Фото:REUTERS/Marton Monus)

Дуда обратился к Трюдо с призывом упростить процедуру приёма беженцев (Фото:REUTERS/Marton Monus)

Канада может предоставить специальные авиарейсы для перевозки украинцев из Польши. Последняя приняла около 1,5 миллиона человек, которые спаслись от российской агрессии.

Об этом сообщает CBC.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Польши Анджей Дуда обсудили, как быстро перевезти украинских беженцев, желающих попасть в Канаду.

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Один из вариантов — это своеобразный авиамост. Дуда сказал, что это предложение «требует обсуждения».

Также президент Польши сказал, что его страна приняла около 1,5 миллиона человек, сбежавших от российского вторжения.

Дуда обратился к Трюдо с призывом упростить процедуру приёма беженцев.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Беженцы Польша Российская агрессия Канада Анджей Дуда Джастин Трюдо Война России против Украины

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