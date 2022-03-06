Вслед за США. Канада призвала своих граждан покинуть Россию и избегать поездок в эту страну 6 марта, 09:07 Цей матеріал також доступний українською Акция в поддержку Украины в Торонто, Канада, 27 февраля 2022 года (Фото:REUTERS/Chris Helgren/File Photo)

Власти Канады призвали своих граждан покинуть территорию России и избегать поездок в эту страну. Об этом сообщает пресс-служба МИД Канады.

«Избегайте любых поездок в Россию из-за последствий вооруженного конфликта с Украиной, включая ограниченные варианты перелетов и ограничения на финансовые операции. Если вы находитесь в России, вы должны уехать, пока еще доступны коммерческие средства», — говорится в сообщении.

Ранее аналогичное заявление сделали власти США. Госдеп рекомендовал американцам немедленно покинуть Россию.

Международная изоляция России усиливается и список компаний, сворачивающих работу на российском рынке или продающих российские активы продолжает расти. В частности, о прекращении транзакций в РФ объявили международные платежные системы Visa и Mastercard.

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