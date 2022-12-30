«Путин, а не Зеленский, стал бы человеком года». Историк Зубов рассказал, каким был бы мир в случае капитуляции Украины 30 декабря, 09:14 Защитники Киева в первые дни вторжения (Фото:Reuters)

Демократический мир не только устоял, но и сплотился в 2022 году, главная заслуга в этом принадлежит Украине, оказывающей героическое сопротивление российской агрессии. Но все могло быть иначе, если бы диктатору Владимиру Путину в феврале-марте удалось достичь своих целей, пишет в своей колонке историк Андрей Зубов.



Геополитический эффект от российского блицкрига был бы колоссальным, убежден российский историк.

«К концу 2022 года был бы в том или ином формате воссоздан Советский Союз. Все послесоветские государства присягнули бы на верность Путину. Китай зауважал бы „северного тигра“ и сам повторил его опыт в отношении Тайваня. И, кто знает, деморализованный захватом Украины, демократический мир, возможно, и не сумел бы предотвратить этот „аншлюс“ на Тихом океане. И тогда с севера поползли бы тучи на Южную Корею», — описывает Зубов гипотетический сценарий.

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НАТО мог катастрофически ослабнуть после того, как страны Балтии и всего восточного фланга усомнились бы, что Альянс готов применить 5-ю статью договора для их защиты. К власти в этих государствах стали бы приходить политики, склонные к компромиссу с Путиным, полагает эксперт.

По его мнению, в этом случае правые силы увеличили бы свое влияние в «старой Европе», да и итоги ноябрьских выборов в Конгресс США оказались бы иными.

В итоге Путин встречал бы 2023 год не в тайном бункере, опасаясь физической ликвидации, а «в сиянии силы и славы», пишет Зубов.

«Не, к тому времени всеми забытого, Владимира Зеленского, а его, Путина, объявили бы Time и Bild человеком года. И Путин, прославляемый отовсюду, диктовал бы миру новый порядок на следующие десятилетия. И вот тогда 2022 год действительно стал бы годом великой печали для многих поколений жителей Земли», — рисует историк апокалиптическую картину.

Планета была в шаге от всего этого, но благодаря мужеству украинцев демократический мир не только устоял, но и «невиданно» сплотился, подытожил автор.