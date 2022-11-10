Выборы не сильно изменят позицию США. Экс-посол Тейлор — об американской помощи Украине, надзоре над ее использованием и позиции Зеленского 10 ноября, 17:35 Эксклюзив НВ Украина сохранит двухпартийную поддержку в Конгрессе США и после промежуточных выборов, уверяет экс-посол США в Украине Уильям Тейлор. (Фото:Олександр Медведєв)

Уильям Тейлор, экс-посол США в Украине, объясняет, надо ли после выборов в Конгресс ждать изменений американской помощи, анонсирует надзор над ее использованием и объясняет, что сегодня может спровоцировать начало полномасштабной мировой войны.

Результаты промежуточных выборов в США оказались не такими, как ожидало большинство экспертов. Вопреки надеждам Республиканской партии и традиции, когда оппозиционная партия на промежуточных выборах получает убедительное большинство, 8 ноября республиканцы не одержали тотальную победу ни в нижней, ни в верхней палатах Конгресса, а выборы в некоторых штатах и вовсе обещают продлить интригу с оглашением окончательных результатов до декабря.

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За выборными перипетиями в США внимательно следят в Украине: ведь США — главный партнер в поставках военной и невоенной помощи. Ее объемы внушительны, только с начала масштабной войны США предоставили Украине помощи на общую сумму около $15 млрд и новые пакеты не за горами. В то же время некоторая часть Республиканской партии выступает за сокращение объемов поддержки Украины.

О том, как выборы в Конгресс повлияют на американскую поддержку Украины, можно ли прогнозировать эту помощь в долгосрочной перспективе и чего Украине ждать саммита G20 на Бали, с НВ говорит Уильям Тейлор, экс-посол США в Украине (2006−2009).

— По самым предварительным результатам промежуточных выборов видно, что республиканцам не удалось сформировать «красную волну» и получить такую оглушительную победу в Конгрессе, как они намеревались. Хотя и демократы не будут лидировать в Палате представителей. На ваш взгляд, как изменится Конгресс после выборов?

— Мы до сих пор не знаем окончательных результатов выборов, мы до сих пор следим за подсчетом результатов по обеим палатам Конгресса. И, особенно в Сенате, борьба выглядит очень интригующей, потому что обе партии практически равно близки к тому, чтобы создать большинство. И, например, в штате Джорджия ситуация настолько непростая, что скорее всего, нас ожидает там второй раунд голосования, а если это так, то окончательное понимание того, кто будет доминировать в Сенате, мы получим только уже в декабре. Сейчас еще рано делать какие-либо предсказания, но что я могу уже сейчас сказать — нынешние выборы не сильно изменят позицию США в отношении Украины и поддержки Украины в войне.

В нынешнем американском Конгрессе у Украины преобладающая поддержка со стороны обеих партий — и республиканцев, и демократов, и в Сенате, и в Палате представителей. Более того, этот Конгресс всегда с готовностью выделял дополнительные суммы Украине по запросу администрации Джо Байдена. Этот Конгресс очень расположен к Украине, и выборы не изменили ничего существенно. Да, они изменят состав Палаты представителей, там, скорее всего, будет республиканское большинство, в то время как в нынешнем составе доминировали демократы. Но и после выборов, те самые республиканцы, что поддерживали Украину, остаются в составе Палаты представителей, их поддержка и до выборов была очень высокой и такой останется.

— Мы знаем, что до 30% делегатов внутри Республиканской партии поддерживают Трампа, американский изоляционизм и выступают против военной помощи США Украине. Насколько сильно их влияние на всю партию и что могут изменить выборы?

— В палате представителей действительно есть республиканцы, которые скептичны в отношении Украины, они не очень влиятельные и не могут изменить решения голосований по Украине. Несмотря на то, что некоторые из них не поддерживают голосование по пакетам помощи Украине, преобладающая часть республиканцев, равно как и преобладающая часть демократов, голосует в поддержку Украины. Потому, отвечая на ваш вопрос: нет, они не слишком влиятельны. Глядя на результаты выборов, мы также можем сказать, что число трампистов не возрастет в новом составе Конгресса.

— Мы также слышим позицию лидера республиканского меньшинства в Палате представителей Кевина Маккарти о том, что Украина более не получит от США «пустых чеков», то есть, ничем не ограниченных сумм. О чем идет речь и как стоит расценивать такое заявление?