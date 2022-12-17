Китай беспокоят российские неудачи в Украине, они влияют на планы Си Цзиньпиня по Тайваню — глава ЦРУ 17 декабря, 23:20 Бернс добавил, что «ни на миг не стал бы недооценивать приверженность китайского и российского руководства партнерству» (Фото:Tasos Katopodis/Pool via REUTERS)

Лидер Китая Си Цзиньпин обеспокоен неудачей российского вторжения в Украину, потому что это влияет на его планы по Тайваню, считает глава американской разведки Уильям Бернс.

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на интервью Бернса для телеканала PBS.

«Я не думаю, что кто-то еще из иностранных лидеров уделял больше внимания этой войне и плохим военным результатам России, чем Си Цзиньпин, когда он думает о собственных амбициях на Тайване и в других странах», — сказал Бернс.

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Бернс добавил, что «было интересно наблюдать за реакцией китайского руководства на войну в Украине», потому что за несколько недель до начала вторжения в Украину диктатор России Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились на зимних Олимпийских играх в Пекине и провозгласили «безграничную дружбу».

«Оказывается, что это партнерство действительно имеет определенные пределы. По крайней мере с точки зрения нежелания президента Си оказывать Путину военную помощь, о которой он просил во время войны в Украине, — сказал Бернс.

При этом Бернс добавил, что «ни на миг не стал бы недооценивать приверженность китайского и российского руководства этому партнерству».

Ранее американские СМИ сообщали, что последние месяцы Си Цзьньпин пытался дистанцироваться от России на фоне ее военных провалов в Украине, но непублично «усиливает долгосрочную ставку на Россию».