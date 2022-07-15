Самоубийство, расстрел, виселица. НВ проанализировал обстоятельства смерти пятерых диктаторов, а также последующие изменения в их странах 15 июля, 07:15 Эксклюзив НВ Адольф Гитлер, Саддам Хусейн, Бенито Муссолини и Иосиф Сталин — одни из самых кровавых диктаторов ХХ века (Фото:Коллаж НВ)

НВ выбрал пятерку деспотов, которые войнами и репрессиями на протяжении десятилетий терроризировали свои и чужие государства, чтобы сосредоточиться на том, при каких обстоятельствах они ушли из жизни и что произошло после их смерти.

Единственный выход — самоубийство

Адольф Гитлер ( годы жизни: 1889−1945) пришел к власти как назначенный канцлер Германии в январе 1933 года. В течение последующих 12 лет диктатура его национал-социалистической партии принесла миру немало смертей и страданий. Гитлер стал одним из инициаторов Второй мировой войны и Холокоста — трагических событий, которые унесли жизни более 40 млн человек. Сам Гитлер покончил с собой в берлинском бункере за несколько дней до окончания войны весной 1945 года.

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Перспектива поражения Германии была достаточно очевидна еще в начале 1945-го. Впрочем, Гитлер, несмотря на советы своих приспешников, не желал подписывать капитуляцию. Он все еще рассчитывал на конфликт между союзниками, в котором Германия присоединится к странам Запада в противостоянии Советскому Союзу. Поэтому оставался в Берлине, где скрывался от сокрушительных авиа-бомбардировок союзных войск в бункере под зданием рейхсканцелярии. По свидетельству личного секретаря Гитлера, у него были проблемы со здоровьем и он принимал десятки различных препаратов. А из-за проблем с позвоночником все меньше двигался.

Военные вермахта скрывали от диктатора стремительное продвижение советских войск в Берлин, и, когда те оказались в 17 км от города, это стало для него неожиданностью. Он свирепствовал и обвинял своих соратников в измене. Тогда же он решил покончить жизнь самоубийством, чтобы не попасть в плен.

Утром 30 апреля 1945 года Гитлера предупредили о возможном захвате бункера, к которому уже приближались советские солдаты. После обеда он закрылся в своем кабинете с Евой Браун — своей многолетней любовницей, с которой накануне обвенчался в том же укрытии. Вскоре раздался выстрел. По свидетельству Артура Аксмана, руководителя нацистской молодежной организации Гитлерюгенд, ворвавшись в кабинет, он увидел Гитлера с простреленной головой и Браун, чья голова лежала на плече мужа — она умерла, приняв цианид.

Оба тела кремировали в саду рейхсканцелярии. Когда через сутки бункер захватили советские военные, они нашли захоронение. Позже тело Гитлера было идентифицировано по зубным протезам.

Сегодня останки фюрера хранятся в России, которая долгое время не давала разрешения на их ДНК-анализ, и это способствовало возникновению нескольких конспирологических теорий об инсценировке самоубийства и возможном бегстве диктатора в Латинскую Америку.

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