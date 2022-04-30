«Ни на что не намекаем, но…». В соцсетях напомнили, что ровно 77 лет назад у себя в бункере застрелился Адольф Гитлер

30 апреля, 15:47
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Пользователи не против, если Владимир Путин выберет любую другую из ближайших дат (Фото:vsegoidelovto/Twitter)

Пользователи не против, если Владимир Путин выберет любую другую из ближайших дат (Фото:vsegoidelovto/Twitter)

Ровно 77 лет назад, 30 апреля 1945 года, в своем бункере в Берлине застрелился лидер нацистской Германии Адольф Гитлер.

Война России против Украины — главные события 30 апреля

Этому предшествовал практически полный разгром его войск, которые еще несколько лет до этого прошли победным маршем по целому ряду европейских государств, демонстрируя преимущества своей тактики блицкрига.

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По примеру Гитлера свою «молниеносную войну» уже в 2022 году решил провести в Украине глава кремлевского режима Владмир Путин.

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И хотя «победоносное» наступление рашистов, столкнувшихся с ожесточенным сопротивлением на всех фронтах, захлебнулось, украинцы продолжают проводить параллели между двумя диктаторами в надежде, что российский фюрер в итоге повторит судьбу своего «прототипа».

«Ни на что не намекаем. Просто сегодня такая дата. Весь мир ждет. 30 апреля в 1945 году Гитлер совершил самоубийство», — пишут пользователи в соцсетях.

https://twitter.com/Vladxxx68O/status/1520374968177115137
https://twitter.com/textkirill/status/1520368924919050244
https://twitter.com/khoupi/status/1520373413960892420
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https://twitter.com/antiputler_news/status/1520306061785415681
https://twitter.com/vashholovash/status/1520366649299382272
https://twitter.com/prv1AaQ0s00ako3/status/1520345847820652544

При этом, некоторые пользователи не против, если Путин, который, как считается, подвержен мистицизму и верит в «магию чисел», выберет для себя любую другую из ближайших дат.

https://twitter.com/Street_Kitten36/status/1520374643286319104
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Адольф Гитлер Реакция соцсетей Суицид Самоубийство Война России против Украины

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