«Ни на что не намекаем, но…». В соцсетях напомнили, что ровно 77 лет назад у себя в бункере застрелился Адольф Гитлер 30 апреля, 15:47 Цей матеріал також доступний українською Пользователи не против, если Владимир Путин выберет любую другую из ближайших дат (Фото:vsegoidelovto/Twitter)

Ровно 77 лет назад, 30 апреля 1945 года, в своем бункере в Берлине застрелился лидер нацистской Германии Адольф Гитлер.

Война России против Украины — главные события 30 апреля

Этому предшествовал практически полный разгром его войск, которые еще несколько лет до этого прошли победным маршем по целому ряду европейских государств, демонстрируя преимущества своей тактики блицкрига.

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По примеру Гитлера свою «молниеносную войну» уже в 2022 году решил провести в Украине глава кремлевского режима Владмир Путин.

И хотя «победоносное» наступление рашистов, столкнувшихся с ожесточенным сопротивлением на всех фронтах, захлебнулось, украинцы продолжают проводить параллели между двумя диктаторами в надежде, что российский фюрер в итоге повторит судьбу своего «прототипа».

«Ни на что не намекаем. Просто сегодня такая дата. Весь мир ждет. 30 апреля в 1945 году Гитлер совершил самоубийство», — пишут пользователи в соцсетях.

При этом, некоторые пользователи не против, если Путин, который, как считается, подвержен мистицизму и верит в «магию чисел», выберет для себя любую другую из ближайших дат.

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