«Фантастические битвы» Кремля. Как Путин заранее готовил россиян к войне против Украины 30 июня, 12:15 Эксклюзив НВ

Мысль о том, что нация в 21 веке, имеющая все возможные предложения сотрудничества: от G8 и G20 до ВТО, может добровольно выбрать путь войны, была для многих слишком пугающей

Не все знают, что российский книжный рынок готовил россиян к полномасштабной войне против Украины, НАТО, Запада, продвигал сталинизм и нацизм. При этом Запад это игнорировал. Держите ремни пристегнутыми, вы прочтёте здесь много мерзкого.

Видео дня

Одним из первых показателей подготовки России к полномасштабному повороту к диктатуре и глобальной войне стал массовый выпуск книг о сильных сторонах Сталина и сталинизма, а также о грядущей войне против Запада. Эти книги появились на книжных прилавках в начале 2010-х годов. И это появление было настолько массовым, что не могло быть случайностью, поскольку рынок находился под строгим контролем охранки ФСБ. «Гордиться, а не жалеть! Правда о сталинском возрасте», «Справочник сталиниста», «Сталинские репрессии: большая ложь» и «Берия: лучший менеджер XX века» — вот неполный перечень подобных книг.

Эта волна была настолько мощной, что в 2011 году даже возникла массовая инициатива «Прекратить печатать книги сталинистов» с призывом к издательствам остановиться. Конечно, такие призывы игнорировались.

Идея создать авторитарно-милитаристские настроения с помощью книг на самом деле гениальна. В 2015 году я посетил центральный книжный магазин Москвы «Библио-Глобус», и на входе сразу же встречали посетителей следующие товары: военная форма, аксессуары, книги о Сталине и войне.

Это была прелюдия. Затем Кремль начал публиковать то, что они назвали «фантастической битвой». Массово выпускаемые некачественные книги о военном превосходстве России во всех возможных конфликтах. Появилась целая серия книг на эту тему.

Держите ремни пристегнутыми, вы прочтёте здесь много мерзкого

Вся серия играет на одной идее: украинских «нацистов» нужно уничтожать. Обложки словно создавались под действием наркотиков. Вот, например: «Дикое поле: На развалинах Украины» — танк «ДНР» разбивает то, что можно опознать как «украинский азовский националистический внедорожник Мерседес». «Украина в крови: Бандеровский геноцид» (на обложке Майдан в Киеве, обратите внимание на «азовскую» связь «нацистов»). Или вот: «Украинский ад: это наша война!» (Русский солдат берет в плен американского летчика) И ещё: «Украинский фронт: Красные звезды над Майданом» (уничтожаются американские самолеты).

Пример одной из пропагандистских книг, вышедших в России / Фото: livelib.ru

Что же внутри этих книг? Вот типичное описание: «Третья мировая война начинается на киевском Майдане! С натовскими „Миротворцами“ начинается бандеровский геноцид русских, стирающий с лица земли целые города. Полтава больше не существует. Новороссия дает отпор, Россия помогает! Берем Киев! Это наша последняя битва!»

Как видите, в большинстве один и тот же нарратив: плохие украинцы выступают в роли марионеток Запада, США хотят уничтожить Россию, а русские начинают полномасштабную войну, потому что не боятся и сильны. Такие же книги были изданы о Грузии, но их не так много.

Теперь давайте углубимся в следующий уровень российской пропаганды. О чем эти книги? Реваншизм. Какова высшая форма реваншизма? Переписывание истории. Россияне создали для этого свой книжный жанр.

Русский историко-рерайтинговый жанр «фантастической битвы» имеет свое название «попаданцы» (путешественники во времени). Вдохновленные «Янки из Коннектикута» Твена и «Инженером-этиком» Харрисона, россияне открыли золотую жилу историй о том, как сделать Россию привлекательной.

Основная российская травма заключается в том, что с Россией обошлись несправедливо, и она заняла свое место в качестве единственной мировой сверхдержавы. Этому учат в школе. Русские были завоеваны монголами и потеряли 300 лет развития. Королева Елизавета отказала в браке с Иваном Грозным.

Посмотрите финальную сцену культового российского фильма «Гардемарины, вперед!» Храбрые русские офицеры знают, что битва при Гросс-Егерсдорфе (1757 г.) выиграна, они могут взять Фридриха Прусского и выиграть войну. Но глупый генерал приказывает отступать. Это кульминация фильма 1995 года, который тогда был одним из самых популярных в России. Голос рассказчика говорит, что победа была «украдена», и даже когда русские потом взяли Берлин, эта победа «снова была украдена». По сути, это был один из фильмов о «теории удара в спину».

Но вернемся к истории с книгами. Как вы хотите служить этой фундаментальной ненависти к вероломному Западу и помочь России победить? Легко! Отправляйтесь в прошлое, чтобы исправить его и завоевать будущее! Да, в России есть такой книжный жанр, и он очень хорошо воспринимается публикой: «Попаданцы».

Начнем с легкого чтения. В книге «Царь из будущего» парень просыпается в теле российского императора Николая II, предотвращает русскую революцию, побеждает Великобританию и завоевывает Стамбул современным оружием. В книге «Россия, встань!» попаданцы в телах Николая II и Александра III.

Копаясь в этом жанре, мы видим одну интересную закономерность. Самый большой враг России — Великобритания (и меньший — США). Сравните: «Гвардия попаданцев: потопить „Британию“!» «Лондон должен быть разрушен! Высадка русских в Англии» (Примечание: штурм корабля Нельсона российским спецназом).

Пример пропагандистской фантастики, когда герой отправляется в прошлое, чтобы изменить будущее / Фото: Ozon.ru

Сравните далее. Книга: «Корпорация Русская Америка». Парень попадает в 18 век, завоевывает американские колонии, разрушает Британскую империю «и останавливает геноцид индейцев» (так мило). Но вы, может быть, спросите: а что там с Германией и нацистами? Подождите…

Одно из самых больших заблуждений Запада в отношении России заключается в том, что Запад считает Россию антигерманско-нацистской. России нет. Травма России в том, что Гитлер разорвал союз Сталина и Гитлера и начал убивать Советы, вместо того, чтобы убивать другие народы с помощью Советов.

Наслаждайтесь русской мечтой. «Товарищ Гитлер. Казнить Черчилля!» Описание: «Попаданец попадает в тело Адольфа Гитлера. Удастся ли ему казнить Черчилля за военные преступления, создать союз с СССР? Смогут ли товарищи Гитлер и Сталин победить США и получить ядерное оружие раньше США?»

«Товарищ Гитлер» — вторая книга того же автора после его «Товарищ фюрер. Триумф блицкрига». Информация: «Это бьет все рекорды политической некорректности! Разрушит ли (Гитлер) Великобританию успешной десантной операцией? Предотвратит ли фюрер братоубийственную войну против СССР?»

Я обещал вам неприятные моменты? Вот один из них. Книга «Сын Рейха». Информация: «СССР должен снова отразить вероломное нападение Антанты. Красная Армия и Вермахт вместе сражаются против нового мирового порядка. Британские летчики бомбят города и беженцев». Это не совсем попаданцы, но тоже интересно.

Невозможно перечислить даже 1% всех этих книг, так много их было издано. Иногда смешивали жанры. Например: «летчик Новороссии» просыпается в теле сына Иосифа Сталина Василия, военного летчика, и побеждает в войне, разоблачая западного агента Хрущева и спасая сталинизм. Или вот: «Лейтенант из будущего: ГРУ против бандеровцев», попаданец с лицом МО РУ Шойгу сжигает Львов и арестовывает украинских политиков Турчинова и Яценюка. Или «За Родину! За Путина!» — российские современные танки штурмуют Берлин в 1945 году.

Пример пропагандистского историко-рерайтингового жанра «фантастической битвы» под названием «попаданцы» (путешественники во времени) / Фото: Ozon.ru

По сути, каждая из этих книг посвящена поллюциям реваншизма. Как и книга «Медаль города имени Вашингтона». На самом деле интересное название. Кто не знаком с советским и русским реваншизмом, не сможет идентифицировать о чем речь, но это отличная история. В 1945−46 годах советский композитор Блантер и поэт Исаковский написали песню «Враги сожгли родную хату», описывающую ужас советского солдата, потерявшего семью, и его медаль «За взятие Будапешта» не может помочь ему в его страданиях.

Песня была полузапрещена из-за своего антивоенного повествования и позже известна под названием «Медаль за Будапешт», но в более позднем Советском Союзе она была преобразована в реваншистскую песню «Медаль за Вашингтон», восхваляющую будущее поражение США. И это устраивало Путина. Последняя версия была дополнена строками, посвященными унижению Барака и Мишель Обамы, и заканчивалась словами «Теперь нам нужно идти освобождать Аляску».

Сама идея уничтожения США и Запада с унижением символов западной политической власти является основой российского реваншизма.

Ну, после всех этих примеров государственной подготовки России к глобальной войне, милитаризации людей, распространения всевозможных странных фантазий о насилии, можно задаться вопросом: какого черта западные посольства проигнорировали это? Это было так очевидно, правда?

Это вовсе не скрывалось. Реваншистские книги продавались повсюду, реваншистские фильмы стали блокбастерами, они буквально формировали российскую культуру после 1990-х (например, вспомните историю фильма «Брат-2»).

На мой взгляд, это была опасная смесь невежества, увлечения Россией, лени и коррупции. Нужно действительно иметь особый настрой, чтобы погрузиться в местную культуру, работая за границей. Многие из уехавших в Россию читали Достоевского и считали, что знают Россию. Вместо этого им стоило бы провести пару лет в ЖЖ и прочитать Крылова, Холмогорова, Галковского, Кенигтигера, Legatus_Minor (слышали когда-нибудь, а?) и других, чтобы понять, о чем идет речь.

Подобные предупреждения игнорировались как «занудные», «слишком подробные», характеризовались как «зацикленность на аномалиях и упущение глобальной перспективы», «преувеличение» или даже «русофобия» — все подобные реакции я испытал на себе.

Может быть, сама мысль о том, что нация в 21 веке, имеющая всевозможные предложения сотрудничества: G8, G20, Совет Россия-НАТО, Партнерство ради мира, ВТО и т. д. , может добровольно и с радостью выбрать путь войны, была слишком пугающей для многих.

Перевод НВ

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.