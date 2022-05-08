«Никто не может умиротворить нацистов». 12 цитат лидеров антигитлеровской коалиции Черчилля и Рузвельта, актуальных в свете нынешней войны 8 мая, 09:55 Цей матеріал також доступний українською Рузвельт и Черчилль на пресс-конференции в Касабланке, 24 января 1943 года (Фото:Президентская библиотека Рузвельта)

8 мая мир отмечает 77-ю годовщину победы над нацистской Германией. В антигитлеровскую коалицию входило 53 страны, но ее лидерами и основателями считались Великобритания и США (СССР присоединился к ней только в сентябре 1941 года, а в начале Второй мировой войны он выступал союзником Третьего Рейха). После вторжения России в Украину в 2022 году стали очевидны параллели между путинским и гитлеровским режимами, а передовые страны Запада вновь объединились в альянс для поддержки борьбы против нацистских убийц.



НВ собрал яркие цитаты из выступлений о Второй мировой премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля и президента США Франклина Рузвельта.

Уинстон Черчилль (1874—1965), в 1939—1940 — Первый лорд Адмиралтейства, в 1940—1945 годах — глава британского правительства.

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Тишина над всей Европой, нет, над всем миром… Увы! Это тишина ожидания, а во многих странах это тишина страха. Слушайте! Нет, слушайте внимательно, мне кажется, я что-то слышу — да, все совершенно ясно. Разве вы не слышите? Это топот армий, хрустящих по гравию на парадах, шлепающих по мокрым от дождя полям, топот двух миллионов немецких солдат и более миллиона итальянцев. Они «на маневрах»? Ну да, как же, всего лишь на маневрах! (речь 8 августа 1939)

Я не могу предсказать действий России. Это головоломка, завернутая в тайну, завернутую в загадку (в эфире ВВС 1 октября 1939).

Вы меня спросите, каков же наш политический курс? Я отвечу: вести войну на море, суше и в воздухе, со всей мощью и силой, какую дает нам Бог; вести войну против чудовищной тирании, превосходящей любое человеческое преступление. Вот наш курс. Вы спросите, какова наша цель? Я могу ответить одним словом: победа, победа любой ценой, победа, несмотря на весь ужас, победа, каким бы долгим и трудным ни был путь; потому что без победы не будет жизни (из речи в Палате общин 4 июня 1940).

Я полагаю, что сейчас начнется битва за Англию. От исхода этой битвы зависит существование христианской цивилизации. От ее исхода зависит жизнь самих англичан, так же как и сохранение наших институтов и нашей империи. Очень скоро вся ярость и могущество врага обрушатся на нас, но Гитлер знает, что он должен будет либо сокрушить нас на этом острове, либо проиграть войну. Если мы сумеем противостоять ему, вся Европа может стать свободной и перед всем миром откроется широкий путь к залитым солнцем вершинам. Но если мы падем, тогда весь мир, включая Соединенные Штаты, включая все то, что мы знали и любили, обрушится в бездну нового средневековья, которое светила извращенной науки сделают ещё более мрачным и, пожалуй, более затяжным (выступление в Лондоне 18 июня 1940).

Делегации США и Великобритании перед подписанием Атлантической хартии, август 1941 года / Фото: Президентская библиотека Рузвельта

Никогда не сдавайтесь — никогда, никогда, никогда, ни в большом, ни в малом, ни в крупном, ни в мелком, никогда не сдавайтесь, если это не противоречит чести и здравому смыслу. Никогда не поддавайтесь силе, никогда не поддавайтесь очевидно превосходящей мощи вашего противника (сказано во время визита в школу Хэрроу 29 октября 1941).

Как один из тех, кто жил и действовал в те дни, я ставлю своей целью показать прежде всего, как легко можно было бы предотвратить трагедию мировой войны; как злонамеренность порочных была подкреплена слабостью добродетельных; как в структуре и обычаях демократических государств, если только они не сольются в более крупные организмы, отсутствуют те элементы устойчивости и убежденности, которые только и могут обеспечить безопасность простым людям. Мы увидим, как призывы к благоразумию и сдержанности могут стать главным источником смертельной опасности; как средний курс, избранный под влиянием стремления к безопасности и спокойной жизни, может привести к катастрофе (мемуары Черчилля 1953).

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Франклин Делано Рузвельт (1882—1945), президент США в 1932—1945 годах; скончался за месяц до капитуляции Германии.



Ни одна страна не может умиротворять нацистов. Оттого, что вы будете поглаживать тигра, он не превратится в котенка. Нельзя умиротворить безжалостного зверя. Нельзя уговорить зажигательную бомбу (Книга мемуаров Беседы у камина).

Предположим, дом моего соседа загорелся, а у меня есть садовый шланг. Если он возьмет и соединит мой садовый шланг со своим гидрантом, я помогу ему потушить пожар. Что же мне делать? Я же не скажу ему: «Сосед, шланг обошелся мне в 15 долларов; вы должны заплатить мне 15 долларов за пользование». Как происходит расчет? Мне не нужно 15 долларов — я хочу вернуть свой садовый шланг после того, как пожар будет погашен. Если он выдержит, будет в целости и сохранности, без каких-либо повреждений, он отдаст его мне и искренне поблагодарит. Но предположим, что во время пожара в нем появились дыры. Мы обходимся без формальностей, но я скажу ему: «Я был рад одолжить тебе этот шланг. Правда, больше не смогу им пользоваться, он совсем испорчен». Он спрашивает: «Сколько в нем было футов?» Отвечаю: «Где-то 150». Он говорит: «Хорошо, я дам тебе другой». Итак, если я получу взамен хороший садовый шланг, то буду доволен.

Другими словами: если вы одолжили кому-то вооружения и получили их обратно по окончании войны, если они целы либо не использовались — все в порядке; если они были повреждены, пришли в негодность или полностью утрачены, мне кажется, будет неплохо, если вам их заменит тот, кому вы их одолжили (пресс-конференция о необходимости ленд-лиза 17 декабря 1940).

Не существует непроницаемой обороны против сильных агрессоров, которые подкрадываются в темноте и наносят удар без предупреждения (речь в Конгрессе об атаке японцев на Перл-Харбор 9 декабря 1941).

Война — это работа, которая не терпит перерывов (из речи 24 декабря 1943).

Женщины-военнослужащие из вспомогательных сил территориальной обороны Англии переносят американские винтовки, поставленные по ленд-лизу, 1941 год / Фото: Президентская библиотека Рузвельта

К победе ведет долгий и трудный путь, и, как всегда бывает, последние мили — самые тяжелые (из речи 11 января 1944).

Солдату мало радости от того, что в будущем ему поставят памятник. Он нуждается в нашей полноценной и деятельной поддержке сейчас (из речи 6 января 1945).

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