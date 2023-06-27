Закрытые границы, визы, таможня. Украинцы рассказали, какими видят дальнейшие отношения с РФ — опрос

27 июня, 11:58
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За последние десять лет отношения украинцев к РФ кардинально изменились, все усугубило нападение оккупационных войск (Фото:Johanna Geron/Reuters)

За последние десять лет отношения украинцев к РФ кардинально изменились, все усугубило нападение оккупационных войск (Фото:Johanna Geron/Reuters)

79% украинцев хочет иметь с Россией закрытые границы, визы и таможню. Этот показатель кардинально вырос за последние десять лет на фоне захвата Россией Крыма и части Донбасса, а также полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Социологи напомнили, что перед Революцией Достоинства подавляющее большинство украинцев (70%) хотели видеть страны независимыми, но дружественными государствами. Только 15% настаивали на том, что отношения должны быть как с другими государствами — с закрытыми границами, визами, таможнями. 12% опрошенных хотели объединиться в одно государство.

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После оккупации Крыма и начала войны на Донбассе значительно возросла доля тех, кто считал, что отношения должны быть как с другими государствами (с 15% до 44%), однако 48% респондентов все еще считали, что страны должны оставаться дружественными (доля тех, кто выступал за объединение снизилось до 5%).

На данный момент только 10% украинцев сейчас хотели бы, чтобы страны были дружественными. 1% респондентов выступает за объединение стран.

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В региональном измерении на сегодняшний день во всех регионах Украины подавляющее большинство населения хочет иметь с Россией закрытые границы, визы и таможни. В частности, среди жителей восточных областей там считают 75%, среди южных — 73%.

Среди тех, кто дома общается преимущественно или только на русском языке, 70% считают, что с Россией нужно иметь закрытые границы, визы и таможни.

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Социологи говорят, что такое кардинальное изменение отношения за последние десять лет является следствием агрессии России.

Обращается также внимание на достижение консенсуса между жителями разных регионов.

Опрос проводился с 26 мая по 5 июня. Было опрошено 1029 человек методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных РФ территорий. Также в опросе не принимали участие украинцы, которые после начала полномасштабного вторжения РФ выехали за границу.

С 1 июля 2022 года в Украине официально начал действовать визовый режим с Россией.

Такое решение было принято из-за полномасштабного вторжения российских войск и захвата украинских территорий в ряде областей.

Теперь граждане страны-агрессора не смогут попасть в Украину без наличия визы.

При этом, как поясняли в Госпогранслужбе, наличие визы не будет гарантировать россиянам пересечение украинской границы.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Россия Украинцы КМИС Визы с Россией Война России против Украины

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