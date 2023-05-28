В Госпогранслужбе назвали количество россиян, получивших визы на въезд в Украину с начала большой войны
По данным ГПСУ, с начала действия визового режима в Украину въехали только 25 россиян (Фото:ГПСУ)
С начала действия визового режима с Россией в июле прошлого года право на въезд в Украину получили только 37 граждан страны-агрессора.
Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире национального марафона.
«Для граждан Российской Федерации действует визовый режим. Только имея визу и подтвердив цель своего пребывания в Украине, они могут пересечь границу», — отметил он.
Демченко уточнил, что из этих 37 человек по визам въехали 25 граждан РФ, преимущественно это женщины и дети.
С 1 июля 2022 года в Украине официально начал действовать визовый режим с Россией.
Такое решение было принято из-за полномасштабного вторжения российских войск и захвата украинских территорий в ряде областей.
Теперь граждане страны-агрессора не смогут попасть в Украину без наличия визы.
При этом, как поясняли в Госпогранслужбе, наличие визы не будет гарантировать россиянам пересечение украинской границы.