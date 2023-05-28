В Госпогранслужбе назвали количество россиян, получивших визы на въезд в Украину с начала большой войны

28 мая, 13:39
Поделиться:
По данным ГПСУ, с начала действия визового режима в Украину въехали только 25 россиян (Фото:ГПСУ)

По данным ГПСУ, с начала действия визового режима в Украину въехали только 25 россиян (Фото:ГПСУ)

С начала действия визового режима с Россией в июле прошлого года право на въезд в Украину получили только 37 граждан страны-агрессора.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире национального марафона.

«Для граждан Российской Федерации действует визовый режим. Только имея визу и подтвердив цель своего пребывания в Украине, они могут пересечь границу», — отметил он.

Видео дня

Демченко уточнил, что из этих 37 человек по визам въехали 25 граждан РФ, преимущественно это женщины и дети.

С 1 июля 2022 года в Украине официально начал действовать визовый режим с Россией.

Читайте также:
«Силы обороны вышли за периметр Бахмута». Россияне уже не исключают, что наступление ВСУ начнут в направлении Белгорода — интервью с Рахманиным

Такое решение было принято из-за полномасштабного вторжения российских войск и захвата украинских территорий в ряде областей.

Теперь граждане страны-агрессора не смогут попасть в Украину без наличия визы.

При этом, как поясняли в Госпогранслужбе, наличие визы не будет гарантировать россиянам пересечение украинской границы.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Госпогранслужба Украины Россияне Визы с Россией

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X