Тревожные авантюры и военное истощение. К чему на самом деле готовится Путин 22 июня, 11:47 NV Премиум Выступление Путина было полностью посвящено потоку положительных новостей об экономических показателях России (Фото:REUTERS)

Стратегия самообмана, будь то экономическая или военная, обрекает Россию на цепную реакцию поражений, и спусковым крючком для ее запуска послужит успешное украинское нападение

Летний экономический форум в Санкт-Петербурге когда-то был ярмаркой тщеславия, представляющей российскую роскошь и коррупцию. Но скромное, если не сказать неприхотливо-экономное мероприятие прошлой недели было скорее упражнением в самоуспокоенности по поводу устойчивого застоя.

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Международный профиль мероприятия был серьезно сужен, а почетным гостем стал президент Алжира Абдельмаджид Теббун, который стремился согласиться «со всем, что сказал товарищ Путин» и подписать декларацию об «усиленном стратегическом партнерстве» между двумя странами. Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед бен Заид также решил совершить рабочий визит, но воздержался от участия в программной сессии президента России Владимира Путина, устроив вместо этого небольшое представление в выставочном зале. Гостя, которого Путин был бы рад обнять, теперь он мог лишь почтить минутой молчания. Речь о Сильвио Берлускони, бывший премьер-министр Италии, скончавшийся 12 июня.

Выступление Путина было полностью посвящено потоку положительных новостей об экономических показателях России, которая, по его оценке, все еще способна поставлять объем вооружений, который необходим для поддержания «специальной военной операции» и обеспечения всеобщего процветания. Безработица действительно низка из-за сверхвысокой эмиграции, но что касается предполагаемого сокращения бедности, то это было достигнуто в первую очередь за счет подтасовки данных.