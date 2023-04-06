Русский добровольческий корпус вновь проник в Брянскую область — видео

6 апреля, 18:26
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Бойцы Русского добровольческого корпуса вновь проникли в Брянскую область (Фото:Скриншот видео Русского добровольческого корпуса/Telegram)

Бойцы Русского добровольческого корпуса вновь проникли в Брянскую область (Фото:Скриншот видео Русского добровольческого корпуса/Telegram)

Бойцы Русского добровольческого корпуса в четверг, 6 апреля, вновь проникли в Брянскую область РФ. Они также опубликовали видео, где общаются с местным жителем.

«Сегодня бойцы Русского добровольческого корпуса снова посетили Брянскую область! Несмотря на то, что губернатор Богомаз уже рапортовал об „успешном отражении атаки украинских ДРГ“, мы снова ловим его на лжи!» — говорится в сообщении добровольческого корпуса в Telegram.

Видео дня

Они также опубликовали видео, на котором видно, как бойцы разговаривают с мужчиной. Они спрашивают у местного жителя, в каком селе находятся. Тот отвечает, что это российский Случовск.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1643997993144549377?s=20

Ранее российский губернатор региона Александр Богомаз заявил о том, что ФСБ якобы пресекла попытку проникновения «украинской ДРГ».

GoogleMaps
Фото: GoogleMaps
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2 марта российские пропагандисты распространили фейк о том, что на территорию Брянской области якобы проникла «украинская ДРГ». В Генштабе ВСУ назвали эти заявления «дерзкой провокацией».

В сообщениях пропагандистов и местных властей фигурировали крайне противоречивые данные о «захвате в заложники местных жителей», наличии «раненых и погибших», «взрыве электроподстанции».

Ответственность за события в Брянской области взял на себя Русский добровольческий корпус.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Добровольцы Брянская область

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