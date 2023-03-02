События в Брянской области: Русский добровольческий корпус заявил, что перешел государственную границу РФ, и призвал россиян к бунту — видео 2 марта, 13:28 Русский добровольческий корпус заявил, что находится в Брянской области (Фото:t.me/russvolcorps)

В четверг, 2 марта Русский добровольческий корпус заявил, что он уже в Брянской области и призвал граждан РФ к бунту.

Движение опубликовало в Telegram видео на фоне здания с табличкой Любечанский фельдшерско-акушерский пункт.

«Русский добровольческий корпус перешел государственную границу РФ, доказательства за моей спиной. Мы не воюем с гражданскими и не убиваем безоружных. Теперь пришло время обычным гражданам России понять, что они не рабы. Поднимайте бунт, сражайтесь», — говорится в заявлении.

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Один из мужчин на обнародованном видео — Денис «Рекс», он является командиром Русского добровольческого корпуса.

Русский добровольческий корпус создали в августе 2022 года. Его основателем стал бизнесмен Денис Капустин, который с 2001 года живет в Германии. По словам основателей РДК, они воюют в составе ВСУ.

Корпус сформирован из этнических русских эмигрантов, проживающих на территории Украины, а также в других европейских странах.

Ранее российские пропагандисты распространили фейк о том, что на территорию Брянской области якобы проникла «украинская ДРГ».

При этом пропагандисты и представители местных властей путаются в своей лжи: сначала сообщалось, что диверсанты взяли заложников, расстреляли школьный автобус и убили девочку. Однако вскоре убитая девочка удивительным образом воскресла.



А версия со школьным автобусом была опровергнута, поскольку школы Брянской области находятся на дистанционном обучении.

Также российская пропаганда не может определиться, в какой деревне были «захваченные заложники». Одни источники сообщают о том, что в заложники якобы взяли жителей села Сушаны, другие жителей села Любечаны. Между селами 15 км.

Также нет фото и видео с места событий.

Генштаб Украины заявил, что ВСУ ведут боевые действия исключительно на территории Украины.