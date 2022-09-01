«Множество глупостей и лингвоцид». Как «шизофреники» Кравцов и Путин решили учить детей на оккупированных территориях — языковой омбудсмен 1 сентября, 19:26 Эксклюзив НВ Мариуполь, 23 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Министр образования РФ Сергей Кравцов в ходе совещания с диктатором Владимиром Путиным заявил, что детей на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей будут учить «классическому» украинскому языку.

Что имеют в виду в Кремле и какое наказание за нарушение прав детей их ждет, рассказал в эфире Радио НВ Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

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Тарас Креминь уполномоченный по защите государственного языка

Господин Кравцов, подозреваемый в «липовой» докторской диссертации, что не помешало ему стать министром образования РФ, анонсировал множество глупостей, за которые он будет нести уголовную ответственность.

Во-первых, он посещал оккупированные РФ территории Украины. Во-вторых, он пользуется нарративами российской пропаганды, угрожающими национальной безопасности. Это касается государственного языка, системы образования, призывов к переподготовке педагогических работников, так называемое повышение квалификации; это навязывание учебных планов и специальных программ.

Хотелось бы напомнить, что только за эти шесть месяцев с начала полномасштабного вторжения РФ десятки тысяч соискателей образования стали жертвами русификации. Я говорю за убитых, искалеченных детей, вывезенных. Касается это и разрушенных учебных заведений. Тысячи учебных заведений либо разрушены, либо уничтожены полностью. Я говорю и о садиках, и школах, и заведениях высшего образования, в частности об университетах.

Поэтому эта глупость, прозвучавшая из уст Кравцова на встрече еще с одним шизофреником, который хочет к столетию со дня создания СССР восстановить целостность бывшей империи, не что иное, как фейк. Ничего подобного сделать они не смогут.

Хочу отметить, что в подавляющем большинстве учебных заведений на оккупированных территориях так и не начался учебный год. Из-за того, что местные учителя, украинские граждане, не захотели сотрудничать с оккупационным режимом, родители не отдали своих детей в учебные заведения. Кроме всего прочего, готовность учебных заведений, в частности в Мариуполе, Мелитополе, чрезвычайно низкая из-за их технического состояния в результате ракетных обстрелов.

Теперь о нарративе «классический украинский язык». Господин Кравцов является выпускником физмата, и ему, наверное, трудно было артикулировать, что такое «классический язык». Наверное, это из разряда пушкинистской лексики, потому что он пушкинист, судя по всему.

Но на самом деле не может быть ни одного учебника по «классическому украинскому языку», потому что рядом с этим призывом они вносят изменения в свои программы по истории и пересказывают события в Украине, в частности, связанные с Революцией Достоинства, вторжением России в Украину 2014 года, а также 2022 года, как, мол, «гражданский конфликт». Создание террористических организаций они называют созданием «народных республик».

Поэтому эти учебники — абсолютно точная копия учебников, которые были в советские времена, когда была концепция «сближения языков славянских народов», как они это называли. [Тогда] украинский стал постепенно приближаться к русскому, учителя русского языка начали вытеснять преподавателей украинского языка; появлялась цензура, начали переписываться классические произведения таких писателей, как: Тарас Шевченко, Леся Украинка, Иван Франко, особенно в контексте, где москали назывались москалями, где стихотворение «Заповіт» было переписано и не «текла ворожа кров» в Днепр.

Поэтому это фейк, но Кравцов уже заработал на то, чтобы понести уголовную ответственность за призывы к оккупации, за свое пребывание на оккупированных территориях Украины, а также за ту угрозу национальной безопасности, которую [несет] его деятельность в должности так называемого министра образования.

Как гражданин другого государства он уже заработал себе на ряд статей Уголовного кодекса и Международного права. Как ученый, считающий себя доктором наук, он поставил на себе крест. Ни одно престижное мировое издание никогда не напечатает его, не пригласит на конференции. Кроме того, не будет считать все то, что написано обслуживающим персоналом российского режима, научными исследованиями.

Россия сейчас исключена, как и Академия наук, из всех интернациональных объединений и организаций. Они не имеют права на поддержку, на развитие, на совместные проекты, в частности, связанные с инновационными мероприятиями.

Поэтому я не верю, что эти его потуги в присутствии [диктатора] будут иметь продолжение.

Я, со своей стороны, как уполномоченный, продолжаю собирать факты лингвоцида — языкового геноцида на оккупированных территориях. Все необходимые материалы переданы в правоохранительные органы. Мы будем ожидать конкретных и жестких санкций в отношении этого персонажа и многих других.

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