Обучение в украинских школах начали на 300 тысяч учеников меньше, чем в прошлом году — Минобразования 1 сентября, 16:17 1 сентября 2022 года в Буче Киевской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В новом учебном году обучение начали на 300 тысяч учеников меньше, чем в предыдущем. Об этом заявил первый заместитель министра образования и науки Андрей Витренко во время брифинга в четверг, 1 сентября.

«В этом году количество учеников несколько уменьшилось. В прошлом году у нас в целом было 4 млн 200 тыс. учеников, в этом году обучение начали 3,9 млн учеников», — сообщил Витренко.



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По словам замминистра, это связано с демографическим спадом. Он также сказал, что сейчас около 3 200 школ начали работу офлайн, более 5 тысяч — онлайн, еще более 4 тысяч — в смешанном формате.

Министр образования Сергей Шкарлет в эфире телемарафона заявил, что до 15 сентября 71% украинских школ должны быть готовы к полноформатному обучению (по состоянию на 1 сентября — 59% школ). По его информации, 1 сентября первый звонок в том или ином формате прозвучал в 12 906 школах. 3 540 школ будут работать полностью офлайн, 3 870 — в смешанном формате, 5 497 — только онлайн.

«В полноформатном режиме будут учиться 864, 5 тысячи детей, чьи родители поверили школе и определили именно тот тезис, который мы формировали на протяжении всего лета — Возвращайся к учебе. 1 млн 782 тысячи детей будут учиться исключительно в онлайн-формате — так определили родители, школы, территориальные громады и основатели. И 1 млн 252 тысячи будут учиться смешанно: часть уроков будет проходить в онлайн-формате, часть — в полном формате», — добавил глава Минобразования.

В конце августа Сергей Шкарлет объяснял, что формат обучения каждого ученика будет зависеть от того, где он живет или находится по состоянию на 1 сентября. Окончательное решение о формате организации образовательного процесса в каждой школе или регионе принимают областные военные администрации и учредители учебных заведений — в зависимости от ситуации.

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