«Когда дети учатся, наша страна побеждает». Украинцы поздравляют школьников с Днем знаний, желают сил учителям и шутят о конце лета

1 сентября, 14:28
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Классика (Фото:МЕМурай военного времени/Telegram)

Классика (Фото:МЕМурай военного времени/Telegram)

1 сентября в Украине отмечают День знаний. Дети идут в школу, родители снова разбираются со всеми программами для онлайн-обучения, а учителя готовятся вкладывать правильные мысли в светлые головы будущего нашего государства. Школьников поздравляют с праздником политики, журналисты, медийные персоны. Конечно, появилась куча мемов. НВ собрал последние посты.

Деток поздравил президент Украины Владимир Зеленский. «В этом году 1 сентября очень отличается от тридцати предыдущих. Но все же объединяет десятки предыдущих. Предыдущие годы, предыдущие столетия. Сражений, которые были, и продолжающихся битв. Ускользавших из рук нашего народа побед и побед, которые украинцы одерживали, и той победы, которая обязательно будет», — говорит гарант.

Видео дня

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/pfbid02QLStiA93TQ8DG95N2B5SiNoT8TYbiWLGf41teSsMuU5BnkmkiYLMDHqoZ9WgMpSWl

Первая леди Елена Зеленская также присоединилась к поздравлениям. «Этот праздник важен для всех украинцев, ведь украинского Первого звонка могло бы не быть. Украинской школы, в которой изучают Лесю и Франко. Уроки родного языка и родного края. Могло не быть истории Украины. По крайней мере, так нам угрожали в феврале… А сегодня мы отмечаем украинское 1 Сентября».

https://www.facebook.com/olenazelenska.official/videos/1461115154408393/

Пятый президент Украины Петр Порошенко процитировал украинского поэта Тараса Шевченко и рассказал, сколько учебных заведений разрушили оккупанты.

https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/pfbid09mvgx9g1oeLMqYKzk6yyp3QB9LA2fwZoRZ3Xdc1HxKaLx6tVHDe2eCMc58scuXagl

К поздравлениям также присоединился Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, наши дети рано повзрослели, а война для них, к сожалению, стала реальностью, а не историческим явлением.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=386410806987744&set=a.225687773060049&type=3

Блогер и политик Виталий Чепинога в теме. Кажется, большинству педагогов хочется того же.

https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga/posts/pfbid02ZsNsrGMyninLvMJkQNi8njDfR6UivohoyUtk1nt494JThtFZcwvt9nQF7LK5kYbcl

Комик и актер Тарас Стадницкий поделился историей со своих школьных времен.

https://www.facebook.com/taras.stadnytskyy/posts/pfbid02XM9Ri8QrYPFcLGdxCipg8vi5mufrnJ32V8J8CCuYuXk8jMa64pKcuCrWyGP5qEqvl

11 лет…

https://www.facebook.com/k.dimitriy/posts/pfbid02f3bZBQ8RssWm62F3mq19EPH9Hk1HyLCpzZhB77WdnhQRK8Lpt6u39Ffdsn6nV9W7l

Не забыли украинцы и поблагодарить ВСУ за то, что их дети могут пойти в школу.

https://twitter.com/MishaKrupin/status/1564865976994250755

Родителям, у которых дети на дистанционном обучении, желаем удачи.

https://www.facebook.com/gonimemes/posts/pfbid0i2ofDHgFYZf9yb5CSRqfSWbpo5P7ThbjZ3jEPkqKLCH2xXnuVCVN7wpUnMWqz5JUl

В любом возрасте внезапно захочется простого, человеческого пойти в школу, а не все это.

https://www.facebook.com/PopoVolodymyr/posts/pfbid0MQWxY2ftLqiMUY5TaTrwihia6DuNKQJkvgQMwHwgEAeHVW5FznH7sQ5ncPjhUZcgl

Ну, или наоборот порадоваться, что вам больше не нужно учиться в учебных заведениях.

https://www.facebook.com/olena.shiyan/posts/pfbid0zkhYTwqcZ37FAQeUCGhaDsa53XPcP486HSLvhJvCaR7VNtZZFzqBMncN2FGMDwdzl

Прекрасная иллюстрация с хорошим напоминанием.

https://www.facebook.com/Inzir/posts/pfbid0XJxn64aRZtWsJhy38DsmUTYFzBjymoqLGs92kcUrLcj5PHXDD3amiLDMT8YU5r7Kl

Дайте родителям порадоваться. У них теперь хотя бы свободное время появится.

Классика школьных туалетов.

TikTok тоже подготовился к первому сентябрю.

@rodion_007 😄 #рекомендації ♬ оригінальний звук - 🧚‍♀️🌼
@dashok_hahaha 🥲🥲👍 IN$T:dasho_ks🎾 #жиза #1вересня #вкуслета #мозг #серияюмора ♬ оригинальный звук - Дашок

1 сентября в украинских школах начинается новый учебный год в условиях войны.

Еще в июне правительство приняло соответствующее постановление (о начале учебного года во время действия военного положения в Украине), согласно которому учебный год 2022/2023 в заведениях общего среднего образования в Украине начнется вовремя, в первый день сентября. Образовательный процесс в школах продлится до 30 июня 2023 года.

https://www.youtube.com/watch?v=ze_ts0B__dM

При этом министр образования и науки Сергей Шкарлетт в конце августа пояснил, что формат обучения каждого ученика будет зависеть от того, где он живет или находится по состоянию на 1 сентября.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Школа 1 сентября Реакция соцсетей День знаний Ученик

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