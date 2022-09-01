«Когда дети учатся, наша страна побеждает». Украинцы поздравляют школьников с Днем знаний, желают сил учителям и шутят о конце лета 1 сентября, 14:28 Классика (Фото:МЕМурай военного времени/Telegram)

1 сентября в Украине отмечают День знаний. Дети идут в школу, родители снова разбираются со всеми программами для онлайн-обучения, а учителя готовятся вкладывать правильные мысли в светлые головы будущего нашего государства. Школьников поздравляют с праздником политики, журналисты, медийные персоны. Конечно, появилась куча мемов. НВ собрал последние посты.

Деток поздравил президент Украины Владимир Зеленский. «В этом году 1 сентября очень отличается от тридцати предыдущих. Но все же объединяет десятки предыдущих. Предыдущие годы, предыдущие столетия. Сражений, которые были, и продолжающихся битв. Ускользавших из рук нашего народа побед и побед, которые украинцы одерживали, и той победы, которая обязательно будет», — говорит гарант.

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Первая леди Елена Зеленская также присоединилась к поздравлениям. «Этот праздник важен для всех украинцев, ведь украинского Первого звонка могло бы не быть. Украинской школы, в которой изучают Лесю и Франко. Уроки родного языка и родного края. Могло не быть истории Украины. По крайней мере, так нам угрожали в феврале… А сегодня мы отмечаем украинское 1 Сентября».

Пятый президент Украины Петр Порошенко процитировал украинского поэта Тараса Шевченко и рассказал, сколько учебных заведений разрушили оккупанты.

К поздравлениям также присоединился Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, наши дети рано повзрослели, а война для них, к сожалению, стала реальностью, а не историческим явлением.

Блогер и политик Виталий Чепинога в теме. Кажется, большинству педагогов хочется того же.

Комик и актер Тарас Стадницкий поделился историей со своих школьных времен.

11 лет…

Не забыли украинцы и поблагодарить ВСУ за то, что их дети могут пойти в школу.

Родителям, у которых дети на дистанционном обучении, желаем удачи.

В любом возрасте внезапно захочется простого, человеческого пойти в школу, а не все это.

Ну, или наоборот порадоваться, что вам больше не нужно учиться в учебных заведениях.

Прекрасная иллюстрация с хорошим напоминанием.

Дайте родителям порадоваться. У них теперь хотя бы свободное время появится.

Классика школьных туалетов.

TikTok тоже подготовился к первому сентябрю.

1 сентября в украинских школах начинается новый учебный год в условиях войны.

Еще в июне правительство приняло соответствующее постановление (о начале учебного года во время действия военного положения в Украине), согласно которому учебный год 2022/2023 в заведениях общего среднего образования в Украине начнется вовремя, в первый день сентября. Образовательный процесс в школах продлится до 30 июня 2023 года.

При этом министр образования и науки Сергей Шкарлетт в конце августа пояснил, что формат обучения каждого ученика будет зависеть от того, где он живет или находится по состоянию на 1 сентября.



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