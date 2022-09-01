Учеба в условиях войны. Сегодня школы открывают двери (и бомбоубежища) для учеников: как они будут работать в Украине и в Киеве 1 сентября, 07:10 Бомбоубежище, обустроенное в одной из киевских школ (Фото:КГГА)

1 сентября в украинских школах начинается новый учебный год в условиях войны.

Еще в июне правительство приняло соответствующее постановление (О начале учебного года во время действия военного положения в Украине), согласно которому учебный год 2022/2023 в заведениях общего среднего образования в Украине начнется вовремя, в первый день сентября. Образовательный процесс в школах продлится до 30 июня 2023 года.



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При этом министр образования и науки Сергей Шкарлет в конце августа пояснил, что формат обучения каждого ученика будет зависеть от того, где он живет или находится по состоянию на 1 сентября.



на территориях, существенно удаленных от боевых действий, без изменения места жительства;

является внутренне перемещенным лицом;

в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях;

временно находится за пределами Украины.

Для первых двух категорий учащихся (которые находятся на безопасных территориях без смены места жительства или являются внутренне перемещенными лицами) предлагаются следующие формы обучения:



очная форма;

дистанционная форма;

семейная ( домашняя) форма обучения;

домашняя) форма обучения; смешанная форма обучения;

экстернат.

Для учащихся, находящихся за границей, возможно дистанционное, экстернатное или домашнее обучение.



На прифронтовых территориях и временно оккупированных обучение возможно в следующих формах:



дистанционное или экстернат дистанционной формы;

семейная;

экстернат.

Окончательное решение о формате организации образовательного процесса в каждой школе или регионе принимают областные военные администрации и учредители учебных заведений — в зависимости от ситуации.



В Киеве родители смогут выбирать форму обучения детей и в случае необходимости изменить ее во время учебного года, пояснила директор Департамента образования и науки КГГА Ольга Фиданян. По ее словам, почти 70% родителей в Киеве выбрали для своих детей обучение в очном режиме с 1 сентября. При этом около 20% киевских школьников на 1 сентября будут находиться за границей.



Фиданян рассказала, что почти у 70% киевских школ есть укрытия, которые обновляются и ремонтируются в соответствии с требованиями и в где дети смогут прятаться во время воздушных тревог.



«Но даже в этих школах одновременно смогут находиться лишь столько людей, сколько вмещает укрытие. То есть школы, в которых укрытие не может вместить всех учащихся с учителями, перейдут на двухсменное обучение. Те же учебные заведения, где нет ни своего укрытия, отвечающего всем требованиям, ни безопасного места рядом со школой, куда можно оперативно перевести детей в случае воздушной тревоги, вообще не смогут приступить к обучению в очной форме», — добавила она.



По данным КГГА, в Киеве сейчас около 180 тыс. школьников, и 138 тысяч из них начнут учебный год в режиме офлайн — столько семей написали заявления об очном обучении детей. В общей сложности 421 коммунальная школа в Киеве готова к учебному году, одновременно они могут принять 145 тыс. человек для обучения в очном формате.

Кроме того, учебный год в Киеве начнут почти 3 600 детей, вынужденно переехавших в столицу.

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