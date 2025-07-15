Орбан угрожает санкциями против Украины из-за якобы смертельного избиения венгра в ТЦК

Орбан заявил, что Венгрия поднимет вопрос о санкциях в отношении украинских чиновников (Фото: REUTERS/Marton Monus)

Премьер Венгрии Виктор Орбан требует от Европейского Союза ввести санкции против Украины из-за якобы смертельного избиения венгра в ТЦК на Закарпатье.

В Facebook Орбан заявил, что на заседании Совета ЕС Венгрия поднимет вопрос о включении Украины в санкционные списки ЕС.

По его словам, Венгрия потребует санкций в отношении украинских чиновников в связи со смертью Иосифа Шебештеня из Закарпатья, якобы в результате избиения во время принудительной мобилизации.

Ранее в Венгрии заявляли, что житель Закарпатской области умер в больнице 6 июля из-за избиения, которое произошло примерно за три недели до этого. По словам знакомых погибшего, у того было венгерское гражданство и он «отказался от украинского адреса».

Позже в Командовании Сухопутных войск ВСУ опровергли сообщения МИД Венгрии и венгерских СМИ. По словам украинских офицеров, 45-летний Иосиф Шебештень был гражданином Украины и был мобилизован в ряды ВСУ на законных основаниях.

Как сообщили в ВСУ, 18 июня 2025 года Шебештень самовольно и без оружия покинул расположение воинской части.

24 июня он обратился за медицинской помощью в Береговскую ЦРБ. Ему диагностировали острую реакцию на стресс и направили в региональное учреждение по оказанию психиатрической помощи. 6 июля он, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, умер от тромбоэмболии легочной артерии.