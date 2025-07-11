«Подыгрывают РФ и ее пропаганде». В МИД Украины назвали заявления Венгрии о смерти мобилизованного жителя Закарпатья манипулятивными

Как заявил спикер МИД Георгий Тихий, в целом заявления руководства Венгрии о мобилизации в Украине абсолютно искажают реальную ситуацию (Фото: www.mfa.gov.ua)

Заявления руководства Венгрии о смерти на Закарпатье обладателя венгерского паспорта Иосифа Шебештеня и в целом слова официального Будапешта о мобилизации в Украине — манипулятивны и искажают реальную ситуацию.

Об этом сообщил во время брифинга 11 июля представитель МИД Украины Георгий Тихий.

«Дело в том, что эти заявления о произошедшем инциденте, о случившейся трагедии и в целом заявления руководства Венгрии о мобилизации в Украине манипулятивны, они абсолютно искажают реальную ситуацию, подыгрывают России и ее пропаганде», — сказал дипломат.

Как заявил Тихий, официальный Киев желает, «чтобы венгерская сторона вспомнила, в том числе и в этих публичных заявлениях, что причиной мобилизации в Украине является российская агрессия против нашего государства».

«Мы хотим также напомнить венгерской стороне, что в условиях этой постоянной российской угрозы каждый украинец, и украинцы венгерского происхождения, вынуждены защищать свои дома, жизнь своих родных и суверенитет своего государства. В этом причина, собственно, почему в Украине происходит мобилизация», — сказал спикер МИД.

По словам Тихого, если в Венгрии действительно существует беспокойство судьбой этнических венгров, проживающих в Украине, то Будапешту целесообразно было бы сосредоточить свои усилия на влиянии на Россию.

«Чтобы Россия прекратила для начала обстрелы, а затем и агрессию в целом, прекратила уничтожение украинских городов и убийства гражданских людей», — подытожил спикер МИД.

Ранее стало известно, что МИД Венгрии вызвал украинского посла в Будапеште Федора Шандора из-за смерти 45-летнего жителя Закарпатья, который имел венгерское гражданство.

Как заявлял парламентский госсекретарь МИД Венгрии Левенте Мадяр, мужчина мог умереть после того, как представители украинского ТЦК якобы избили его железным прутом.

Венгерское издание Híradó.hu сообщало, что речь шла о Ш. Иосифе, жителе Закарпатья, который, по предварительным данным, умер в больнице 6 июля из-за избиения, которое произошло примерно за три недели до этого.

Издание Mandiner.hu приводило слова знакомых погибшего, которые утверждали, что тот имел венгерское гражданство и «отказался от украинского адреса».

Позднее в Командовании Сухопутных войск ВСУ опровергли сообщения МИД Венгрии и венгерских СМИ. По словам украинских офицеров, 45-летний Иосиф Шебештень являлся гражданином Украины и был мобилизован в ряды ВСУ на законных основаниях.

Как сообщили ВСУ, 18 июня 2025 года Шебештень самовольно и без оружия покинул расположение воинской части.

24 июня он обратился за медицинской помощью в Береговскую ЦРБ. Ему диагностировали острую реакцию на стресс и госпитализировали в Берегово в региональное учреждение по оказанию психиатрической помощи. 6 июля он, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, скончался от тромбоэмболии легочной артерии, подытожили в Сухопутных войсках.