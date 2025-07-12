На фронте в Украине погиб 21-летний доброволец из Венгрии, который воевал против РФ

На поле боя в Украине погиб 21-летний гражданин Венгрии Беньямин Аcер, который воевал как доброволец в составе Сил обороны , пишет издание Telex со ссылкой на источники в Венгрии и Украине.

По данным издания, он погиб в бою 24 мая 2025 года.

Юноша приехал в Украину из Венгрии специально для участия в войне против России. До этого он служил по контракту в Вооруженных силах Венгрии. По данным Telex, в марте 2023 года он не явился на службу, за что в отношении него было возбуждено уголовное дело.

По неподтвержденной информации украинского источника, Асер служил в 3-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ.

Венгерские дипломаты работают над возвращение тела Аcера на родину, однако его отец Натан, который проживает в Канаде, хочет похоронить сына либо в Киеве, либо в Торонто.

Отец подтвердил Telex, что его сын был контрактником в армии Венгрии до того, как отправиться на Украину, но он знает, что тот уехал в Украину раньше 2023 года.

Мужчина также рассказал, что сын страдал аутизмом. Он хотел стать членом профессионального военного корпуса, но в Венгрии ему отказали.