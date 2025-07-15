Орбан призвал ЕС прекратить «принудительную мобилизацию» в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский Союз должен принять меры против «принудительной мобилизации» в Украине.

Об этом сообщает Origo.

«В стране, находящейся в состоянии войны, недопустимо убивать людей, а если жертва является гражданином государства-члена ЕС, то Европейский Союз не может оставаться в стороне», — заявил Орбан.

Реклама

Премьер-министр Венгрии также заявил, что его правительство внимательно следит за событиями, знает о семьях, из которых вывезли венгров в рамках «принудительного или обычного» призыва, знает количество погибших и сирот, оказывает им помощь, а также «стучит в двери Брюсселя» с требованием остановить эту практику.

«Нельзя произносить речи о пригодности Украины к членству в Европейском Союзе, а на следующий день хоронить людей, которых забивают до смерти во время принудительного призыва», — сказал Орбан.

10 июля МИД Венгрии вызвал украинского посла в Будапеште Федора Шандора из-за смерти 45-летнего жителя Закарпатья, который имел венгерское гражданство.

Как заявлял парламентский госсекретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр, мужчина мог умереть после того, как представители украинского ТЦК и СП якобы избили его железным прутом.

Венгерские СМИ сообщали, что речь шла о Ш. Иосифе, жителе Закарпатья, который, по предварительным данным, умер в больнице 6 июля из-за избиения, которое произошло примерно за три недели до этого. По словам знакомых погибшего, тот якобы имел венгерское гражданство и «отказался от украинского адреса».

Позже в Командовании Сухопутных войск ВСУ опровергли сообщения МИД Венгрии и венгерских СМИ. По словам украинских офицеров, 45-летний Иосиф Шебештень был гражданином Украины и был мобилизован в ряды ВСУ на законных основаниях.

Как сообщили ВСУ, 18 июня 2025 года Шебештень самовольно и без оружия покинул расположение воинской части.

24 июня он обратился за медицинской помощью в Береговскую ЦРБ. Ему диагностировали острую реакцию на стресс и госпитализировали в Берегово в региональное учреждение по оказанию психиатрической помощи. 6 июля он, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, умер от тромбоэмболии легочной артерии, подытожили в Сухопутных войсках.