Посольство Италии возобновит работу в Киеве после Пасхи. Глава представительства ЕС в Украине уже в столице

9 апреля, 14:47
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Флаг Италии (Фото:robertsharp/flickr)

Флаг Италии (Фото:robertsharp/flickr)

Италия возобновит работу своего посольства в Украине после Пасхи, 17 апреля. Об этом заявил министр иностранных дел страны Луиджи Ди Майо, сообщает Corriere della Sera.

Война России против Украины — главные события 9 апреля

По его словам, такое решение — еще один жест поддержки украинского народа, «конкретный способ подтвердить, что дипломатия должна победить».

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«Мы покинули Киев последними и вернемся одними из первых. В ближайшие дни будут проведены все проверки, необходимые для переезда в Киев, все должно быть сделано в безопасных условиях и согласовано с другими европейскими партнерами», — отметил Ди Майо.

Также о своем возвращении в столицу в субботу, 9 апреля, сообщил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас. Сотрудники представительства эвакуировались в Ряшов (Польша) после усиления атак РФ на Киев и его пригород.

https://twitter.com/MattiMaasikas/status/1512749315218984970?s=20&t=IkU0GrGhvVm9kxwziaR_TQ

5 апреля в Литве приняли решение о возвращении своего посла в Украину. 8 апреля в Киев вернулись латвийские дипломаты.

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Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Италия Дипломатия Матти Маасикас Война России против Украины

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