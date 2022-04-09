Посольство Италии возобновит работу в Киеве после Пасхи. Глава представительства ЕС в Украине уже в столице 9 апреля, 14:47 Цей матеріал також доступний українською Флаг Италии (Фото:robertsharp/flickr)

Италия возобновит работу своего посольства в Украине после Пасхи, 17 апреля. Об этом заявил министр иностранных дел страны Луиджи Ди Майо, сообщает Corriere della Sera.

Война России против Украины — главные события 9 апреля

По его словам, такое решение — еще один жест поддержки украинского народа, «конкретный способ подтвердить, что дипломатия должна победить».

Видео дня

«Мы покинули Киев последними и вернемся одними из первых. В ближайшие дни будут проведены все проверки, необходимые для переезда в Киев, все должно быть сделано в безопасных условиях и согласовано с другими европейскими партнерами», — отметил Ди Майо.

Также о своем возвращении в столицу в субботу, 9 апреля, сообщил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас. Сотрудники представительства эвакуировались в Ряшов (Польша) после усиления атак РФ на Киев и его пригород.

5 апреля в Литве приняли решение о возвращении своего посла в Украину. 8 апреля в Киев вернулись латвийские дипломаты.



Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.