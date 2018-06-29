29 июня 2018, пятница

Италия заблокировала все решения саммита ЕС

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Саммит глав государств Европейского союза в Брюсселе

Саммит глав государств Европейского союза в Брюсселе

Руководство Италии заблокировало выводы саммита глав государств Европейского союза, который 28-29 июня проходит в Брюсселе.

Причиной стало недовольство руководства Италии о решении по распределению беженцев, передает Politico.

По этой причине 28 июня лидеры ЕС не выступили с совместным заявлением.

"Так как один из представителей стран ЕС не согласен с итоговым заявлением, никаких соглашений подписано не было. Также по этой причине сегодня не состоялась пресс-конференция лидеров Евросоюза. Она пройдет завтра после завершения саммита", - заявил спикер саммита ЕС.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что вопрос миграции является определяющим вызовом для будущего Европейского Союза.

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