Миграционная политика может определить судьбу Евросоюза - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что вопрос миграции является определяющим вызовом для будущего Европейского Союза.

Об этом она сказала во время выступления в Бундестаге, сообщает DW.

"Или мы решим это, чтобы другие в Африке поверили, что нами управляют ценности и вера во много-, а не односторонность или никто больше не будет верить в ту систему ценностей, которая сделала нас сильной", - отметила Меркель.

По словам немецкого канцлера, Евросоюз должен договариваться со странами Африки относительно соглашений по миграции, аналогично соглашениям с Турцией о принятии мигрантов.

Она также добавила, что стоит снова использовать Дублинские соглашения и более жесткий миграционный контроль.

"Нам надо вернуться к правилам, которые действовали до сентября 2015 года, поскольку приток мигрантов сократился", - сказала Меркель

Возвращаясь к началу кризиса беженцев, канцлер подчеркнула, что решение открыть границы для беженцев не было односторонним: надо было помогать Австрии и Венгрии, в которые тогда прибывало больше мигрантов.

Впрочем, Меркель допускает, что 28 стран-членов ЕС могут не найти компромисса относительно связанных с миграцией вопросов на саммите, который начинается 28 июня в Брюсселе.

В таком случае можно рассмотреть возможность создания "коалиции желающих", которые соглашаются принципиальных позиций. Страны ЕС она призвала не действовать способом, который может спровоцировать негативные последствия для других.