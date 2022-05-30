«Есть две цели». Испания поддерживает новые санкции против России — МИД 30 мая, 11:25 Цей матеріал також доступний українською Хосе Мануэль Альбарес (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Испания поддерживает новый пакет санкций ЕС против России, заявил министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес.

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Об этом сообщает Sky News.

По его словам, есть две цели, которые Испания преследует при утверждении пакета санкций.

«Первая — не позволить Владимиру Путину финансировать свои военные усилия за счет европейского капитала, а вторая — не позволить войне Владимира Путина дестабилизировать Европейский Союз», — сказал он.

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Reuters ранее сообщало, что в ЕС надеются достичь соглашения по эмбарго на поставку российской нефти до саммита 30—31 мая.

Евросоюз уже около месяца пытается согласовать шестой пакет санкций против России за развязанную Кремлем войну в Украине. В этот пакет внесли эмбарго на российскую нефть.

Предполагалось, что ЕС постепенно откажется от покупки российской нефти в течение шести месяцев, а для стран, особенно сильно зависимых от российской нефти, предложили сделать исключение и дать им на отказ 20 месяцев. Несмотря на это, Венгрия выступила против нефтяного эмбарго, аргументируя это тем, что у страны нет доступа к портам, через которые она бы смогла получать альтернативные российским снабжения нефти. Будапешт заявил, что хочет получить от ЕС сотни миллионов евро, чтобы снизить расходы на отказ от российской нефти.

ЕС необходимо, чтобы все 27 государств согласились на эмбарго, чтобы оно вступило в силу. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен 9 мая посетила Будапешт для встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. СМИ сообщали, что в ЕС были готовы профинансировать нефтепроводы для Венгрии или предложить отсрочку стране, чтобы Будапешт поддержал шестой пакет санкций против РФ.

В итоге в ЕС разработали компромиссное предложение, предусматривающее запрет поставок российской нефти в ЕС морем до конца года, но с исключением для нефти, поставляемой по российскому нефтепроводу Дружба, который проходит через Украину и поставляет нефть в Венгрию, Словакию и Чехию.

Среди других предложений в шестом санкционном пакете также:

Исключить еще три российских банка из международной платежной системы SWIFT, включая Сбербанк

Ограничить российским юридическим и физическим лицам возможность покупать недвижимость в ЕС

Запретить предоставление консультационных услуг российским компаниям и торговлю рядом химикатов

Ввести санкции против десятков военнослужащих РФ, в том числе тех, кого считают ответственными за военные преступления в Буче

Ввести санкции против компаний, предоставляющих оборудование, снабжение и услуги российским вооруженным силам.

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