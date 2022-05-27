В ЕС надеются согласовать эмбарго на российскую нефть на этих выходных — Reuters
Страны ЕС до сих пор не согласовали шестой пакет санкций (Фото:REUTERS/Lucy Nicholson)
Страны Евросоюза могут достигнуть соглашения по поводу эмбарго на поставки российской нефти в воскресенье, 29 мая, сообщает агентство Reuters.
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По словам источников Reuters, в пятницу страны ЕС работали над заключением соглашения, которое предусматривает эмбарго на морские перевозки российской нефти, но разрешает поставки по трубопроводу, — на такой компромисс союзники пошли из-за протестов Венгрии, которая блокирует принятие шестого пакета санкций против России.
Как пишет агентство, соглашение могут утвердить во время саммита 30−31 мая, спустя почти месяц переговоров.
«Идея состоит в том, чтобы ввести эмбарго на российскую нефть и освободить [от санкций] российский трубопровод Дружба, снабжающий Венгрию, на некоторое время, чтобы дать Еврокомиссии и Венгрии время решить проблему», — сказал представитель ЕС на условиях анонимности, уточнив, что гарантий заключения соглашения до саммита нет.
Президент Владимир Зеленский примет участие в специальном саммите лидеров ЕС 30−31 мая.
Президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 9 мая посетила Будапешт для встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. СМИ сообщали, что в ЕС были готовы профинансировать нефтепроводы для Венгрии или предложить стране отсрочку, чтобы Будапешт поддержал шестой пакет санкций.
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