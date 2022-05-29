Шестой пакет санкций против России: в ЕС предложили временно сохранить поставки по нефтепроводу Дружба — Bloomberg 29 мая, 06:42 Цей матеріал також доступний українською Евросоюз согласовывает шестой пакет санкций против России (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Еврокомиссия предлагает запретить морские перевозки российской нефти и отложить ограничения на нефтепровод Дружба, который является основным источником импорта сырой нефти в Венгрию, — об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

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По информации Bloomberg, Еврокомиссия 28 мая направила правительствам стран ЕС новое предложение, которое «позволит сократить поставки нефти» по трубопроводу Дружба. Собеседники агентства рассказали на условиях анонимности, что странам — членам ЕС предлагают постепенный отказ от импорта сырой нефти по морю в течение шести месяцев, от очищенных нефтепродуктов — восьми месяцев.



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«Это предложение даст Венгрии, выступающей против соглашения, больше времени на поиск технического решения, которое удовлетворит ее энергетические потребности. Это также позволит успокоить другие страны, не имеющие выхода к морю, среди которых Словакия и Чешская Республика», — пишет Bloomberg.

Согласно предложению, переходной период для Болгарии будет длиться до июня или декабря 2024 года, а для Хорватии сделают исключение и позволят сохранить импорт вакуумного газойля. Еврокомиссия также предложила ограничить реэкспорт российской нефти, поставляемой по трубопроводу, в другие страны-члены или в третьи страны.

Также, по данным Bloomberg, Еврокомиссия ограничила действие положения, которое касается услуг, связанных с отгрузкой нефти в третьи страны. Послы ЕС должны обсудить новые предложения в воскресенье, 29 мая.

Ранее агентство Reuters сообщал, что в ЕС надеются достигнуть соглашения по поводу эмбарго на поставки российской нефти до саммита 30−31 мая. Переговоры продолжаются почти месяц, активнее всего против новых ограничений выступает Венгрия.

Президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 9 мая посетила Будапешт для встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. СМИ сообщали, что в ЕС были готовы профинансировать нефтепроводы для Венгрии или предложить стране отсрочку, чтобы Будапешт поддержал шестой пакет санкций против РФ.



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