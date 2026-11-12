Иран угрожает атаковать базы США в Европе в случае ударов по своей территории

Иран пригрозил атаковать американские военные базы в Европе, если США будут использовать их для нанесения ударов по иранской территории. В Тегеране заявили, что в случае нового нападения ответ может затронуть не только военные объекты США на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает The Telegraph.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что Тегеран готов наносить удары по американским военным объектам за пределами Ближнего Востока, в частности на территории европейских стран.

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По его словам, основанием для таких атак станет использование этих баз для проведения военных операций против Ирана.

«Если американские самолеты взлетят с американской военной базы — даже расположенной в европейской стране или другом отдаленном регионе — для бомбардировки Ирана, мы также нанесем удары по этим базам», — заявил Резаи в интервью ливанскому телеканалу Al Mayadeen.

Он подчеркнул, что в случае новых американских атак Тегеран не ограничится военными объектами США, расположенными вблизи Ирана. Потенциальными целями могут стать и удаленные базы, которые ранее не подвергались иранским ударам.

Кроме того, Резаи допустил возможность атак на отдельные острова, которые Вашингтон считает недосягаемыми для иранских ракет.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на три источника писала, что министр финансов США Скотт Бессент недавно переехал из своего дома на военную базу из-за угроз его жизни со стороны Ирана.

По словам собеседников издания, в последние недели американские официальные лица пришли к выводу, что подготовка Ираном заговоров против действующих и бывших представителей властей США перешла на более продвинутый этап. Отчасти этот вывод основывался на разведданных об угрозах в адрес Бессента.

Насколько серьезны угрозы в адрес Бессента, пока неизвестно. Американские официальные лица отмечают, что возможности Ирана по проведению масштабных атак на территории США и в других странах ограничены.

23 октября на предвыборном митинге во Флориде президент США Дональд Трамп заявил, что США могут провести еще одну военную операцию против Ирана. Спустя два дня, накануне парламентских выборов в Израиле, премьер-министр Биньямин Нетаньяху обнародовал сгенерированное искусственным интеллектом изображение ядерного взрыва в Тель-Авиве и предупредил об угрозе «второго Холокоста» в случае, если Иран получит ядерное оружие.

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Журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника сообщил, что после поражения республиканцев на промежуточных выборах Трамп может с большей готовностью согласиться на масштабную военную операцию против Ирана.