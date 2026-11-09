Иран пригрозил США «адом» в случае возобновления войны и выдвинул предложение, рассчитанное на два дня

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи призвал США прекратить боевые действия на всех фронтах, заявив, что Тегеран готов ответить на дальнейшую эскалацию. Он подчеркнул, что сделанное Ираном два дня назад предложение остается в силе.

Об этом Арагчи написал в соцсети X 8 ноября.

«Наше предложение, рассчитанное на два дня, остается в силе: выполните требования — в частности, прекратите войну на всех фронтах, — и вы увидите результат. Или же выберите войну — и смотрите, как наши бдительные и закаленные в боях воины обрушат на вас ад», — заявил иранский министр.

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Он добавил, что после того, как американские избиратели сделали свой выбор на промежуточных выборах в Конгресс, пришло время принимать решения Белому дому.

3 ноября издание Axios сообщило, что президент США Дональд Трамп рассматривает три варианта развития событий в отношении войны с Ираном: заключение мирного соглашения, возобновление боевых действий или экономическое давление. Сам он утверждает, что не спешит с принятием решения.

2 ноября США нанесли серию ударов по иранскому острову Кешм. в Ормузском проливе в ответ на обстрелы со стороны Ирана.

23 октября на предвыборном митинге во Флориде Трамп заявил, что США могут провести еще одну военную операцию против Ирана. Спустя два дня, накануне парламентских выборов в Израиле, премьер-министр Биньямин Нетаньяху обнародовал сгенерированное искусственным интеллектом изображение ядерного взрыва в Тель-Авиве и предупредил об угрозе «второго Холокоста» в случае, если Иран получит ядерное оружие.

Журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника сообщил, что в случае поражения республиканцев на промежуточных выборах Трамп может с большей готовностью согласиться на масштабную военную операцию против Ирана.