Министр финансов США Скотт Бессент недавно переехал из своего дома на военную базу из-за угроз его жизни со стороны Ирана. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на три источника.

По словам собеседников издания, в последние недели американские официальные лица пришли к выводу, что подготовка Ираном заговоров против действующих и бывших представителей властей США перешла на более продвинутый этап. Отчасти этот вывод основывался на разведданных об угрозах в адрес Бессента.

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С августа Бессент возглавляет кампанию экономического давления, направленную на финансовую изоляцию Ирана путем введения более жестких санкций и ограничений на торговые пути. По словам источников, из-за этой роли он стал одним из представителей администрации, которым Иран больше всего стремится нанести вред.

Насколько серьезны угрозы в адрес Бессента, пока неизвестно. Американские официальные лица отмечают, что возможности Ирана по осуществлению масштабных атак на территории США и в других странах ограничены. В то же время Иран выступал с конкретными, целенаправленными угрозами в адрес отдельных лиц, которые представители США расценивали как серьезные. В частности, речь идет о заговоре с целью заказного убийства президента Дональда Трампа во время его предвыборной кампании 2024 года, пишет NYT.

Представитель Министерства финансов отметил, что Бессента «не остановят угрозы иранского режима», добавив, что он «по-прежнему привержен» реализации кампании, направленной на ограничение экономики Ирана.

31 августа Бессент заявил, что Министерство финансов США, вероятно, будет еженедельно вводить новые вторичные санкции, направленные на усиление экономического давления на Иран. После введения 28 августа санкций против отделения египетского Banque Misr в Объединенных Арабских Эмиратах из-за предполагаемых финансовых связей с Ираном Бессент заявил, что следующим шагом может стать полное отключение этого учреждения от финансовой системы, использующей доллары США.

23 октября на предвыборном митинге во Флориде президент США Дональд Трамп заявил, что США могут провести еще одну военную операцию против Ирана. Спустя два дня, накануне парламентских выборов в Израиле, премьер-министр Биньямин Нетаньяху обнародовал сгенерированное искусственным интеллектом изображение ядерного взрыва в Тель-Авиве и предупредил об угрозе «второго Холокоста» в случае, если Иран получит ядерное оружие.

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Журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника сообщил, что после промежуточных выборов Трамп может с большей готовностью согласиться на масштабную военную операцию против Ирана.