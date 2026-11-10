WSJ: США эвакуировали самолеты ещё с одной британской авиабазы из-за угрозы со стороны Ирана
США повысили уровень безопасности на авиабазах в Великобритании до FPCON Charlie — второго уровня оборонной готовности (Фото: Turn 'n' Burn/Фото из архива REUTERS)
В понедельник, 9 ноября, американские военные эвакуировали самолеты со второй британской авиабазы после предупреждения об угрозе со стороны Ирана.
Об этом во вторник, 10 ноября, сообщает The Wall Street Journal.
Два американских самолета-заправщика, находившиеся на авиабазе Королевских ВВС Великобритании Милденхолл (RAF Mildenhall), в понедельник были перенаправлены в Германию. Позже в тот же день несколько других самолетов-заправщиков с этой базы также были переброшены в Германию и другие места, пишет WSJ со ссылкой на осведомленные источники.
По данным WSJ, американские чиновники до сих пор обсуждают точный характер последней угрозы для авиабазы Милденхолл, расположенной на востоке Англии примерно в 225 км от Ферфорда.
В Европейском командовании Вооружённых сил США, комментируя это сообщение, заявили, что американские военно-воздушные силы перемещают самолёты между различными местами по ряду причин, однако отказались комментировать конкретные перемещения.
Из соображений оперативной безопасности командование не может раскрывать информацию о конкретных мерах по защите войск. В то же время там подчеркнули, что постоянно оценивают различные факторы, определяющие необходимость введения или изменения таких мер.
США повысили уровень безопасности на авиабазах Милденхолл и Лейкенхит (RAF Lakenheath) в Великобритании до FPCON Charlie — второго по высоте уровня оборонной готовности. Об этом WSJ сообщила со ссылкой на американского чиновника, знакомого с ситуацией.
Уровень FPCON Charlie вводится, когда разведданные свидетельствуют о высокой вероятности террористических актов. Это привлекает международное внимание на фоне обеспокоенности западных стран последствиями войны между США и Ираном для их безопасности.
В прошлом месяце премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что деятельность вблизи авиабазы Ферфорд, вероятно, координировалась из Ирана.
Посол Ирана в Великобритании опроверг причастность Тегерана к каким-либо заговорам против авиабазы. В то же время в июле Корпус стражей исламской революции заявил, что Ферфорд и любые другие базы, используемые для нанесения ударов по Ирану, являются законными целями.
В сентябре США вывели бомбардировщики с британской авиабазы Фэрфорд (RAF Fairford), которые использовались для нанесения ударов по Ирану. Это произошло из соображений безопасности после того, как группа мужчин подъехала к базе на белых фургонах.
В прошлом месяце двум мужчинам были предъявлены обвинения в связи с этим инцидентом. По версии прокуратуры, один из них пытался помочь иранской разведке в Великобритании.