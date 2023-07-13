Турция может принять Стокгольм в НАТО гораздо быстрее — МИД Швеции 13 июля, 15:44 Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём считает, что власти Турции способны ускорить ратификацию заявки Стокгольма на вступление в НАТО (Фото:Christine Olsson/TT News Agency/via REUTERS/)

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём считает, что турецкие власти имеют политическую волю, чтобы парламент Турции досрочно вышел из летнего отпуска и ратифицировал заявку на вступление Стокгольма в Альянс.

Об этом пишет издание SVT.

По словам главы внешнеполитического ведомства, озвученные сроки президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о том, что заявку Швеции не ратифицируют раньше октября, не является «обстоятельством, которое не является абсолютно неизменным».

Видео дня

«Я воспользовался случаем поговорить с моим коллегой, главой МИД Турции, перед завершением саммита в Вильнюсе, и по итогам убедился, что парламент Турции может срочно созвать на заседание, даже во время летнего перерыва — который еще не начался», — отметил министр.

Бильстрем подчеркнул, что премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, президент Эрдоган и генсек НАТО Йенс Столтенберг договорились о «скорейшей» ратификации.

«Именно этого нам следует придерживаться», — резюмировал глава МИД Швеции Бильстрьом.

Швеция изменила свою политику нейтралитета, и 29 июня 2022 года НАТО официально пригласила Швецию и Финляндию в Альянс. За день до этого Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании. 4 апреля 2023-го Финляндия официально стала 31-м членом НАТО.

Вступление Швеции в НАТО ратифицировали уже 28 стран-членов Альянса из 30 — остались Турция и Венгрия. Будапешт тормозил одобрение, потому что не было соответствующего шага со стороны Анкары.

Однако после саммита НАТО в Вильнюсе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Эрдоган разблокирует заявку Стокгольма на вступление в Альянс. Также глава Турции заявил, что ратификация заявки Швеции состоится не раньше октября этого года.

После саммита свою позицию изменила Венгрия. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал, что его страна поддерживает вступление Стокгольма в НАТО, а вопрос о ратификации заявки в Альянс является «чисто техническим».



