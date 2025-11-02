Кучма объяснил, почему вышел из ТКГ в Минске и чего там добился

Второй президент Украины Леонид Кучма рассказал, почему вышел из так называемой Трехсторонней контактной группы в Минске и чего смог добиться, пока был ее участником.

«Я почувствовал, что переговоры „уперлись в потолок“: все будто застыло на месте и в течение долгого времени не было изменений. Представители так называемых „народных республик“ вели себя просто нагло. Не менее циничную позицию занимала Россия: „Нас там нет, мы не участники конфликта, а посредники, договаривайтесь напрямую“… Наша власть тоже не предлагала прорывных идей и сценариев. А в моем возрасте, критический он или нет, не очень интересно часто летать куда-то ради неприятных, и главное — бессодержательных разговоров», — заявил Кучма в интервью BBC Украина, отвечая на вопрос, почему он вышел из переговоров в Минске в 2018 году.

Второй президент Украины добавил, что на тот момент «то, что в моих силах и компетенции» было сделано, в частности, был налажен процесс обмена пленными, интенсивность столкновений на фронте была минимальной, прекращение огня происходило регулярно, а также решались гуманитарные вопросы, поэтому он мог «отойти от стагнирующего переговорного процесса без угрызений совести».

«Когда в 2019-м Владимир Зеленский попросил меня снова возглавить украинскую делегацию, я согласился: новая власть, новые подходы давали надежду на новый импульс переговоров. Среди главных результатов, достигнутых тогда, назову масштабный обмен пленными в конце 2019 года», — заявил также Кучма.

В первый раз Кучма вышел из группы переговорщиков в Минске 2 октября 2018 года, на тот момент ему было 80 лет. Однако уже в июне 2019 года он возглавил ТКГ во второй раз.

В мае 2020 года Леонид Кучма просил исключить его из ТКГ и передать полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, поскольку ему сложно выполнять свою работу.

Тогда президент Владимир Зеленский заявил, что попросил Кучму остаться в ТКГ, пока Россия обновит состав своей делегации, после чего он сможет принять решение.

О втором выходе Кучмы в ТКГ в Минске Офис президента Украины объявил 28 июля 2020 года.