Кучма вышел из украинской группы переговорщиков в Минске

Бывший президент Украины Леонид Кучма завершил свою работу в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом сообщила его представитель Дарка Олифер по итогам последней встречи в Минске с участием Кучмы.

"В завершение сегодняшней работы в Минске Леонид Кучма поблагодарил коллег в Трехсторонней контактной группе за совместную работу. Таким образом подведен итог его работы представителя Украины в Трехсторонней контактной группе", - отметила она в Facebook.

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80-летний Леонид Кучма ранее пояснил, что уходит с поста представителя Украины в ТКГ из-за "достижения критического возраста".

Второй президент Украины (1994-2005) был представителем Украины в ТКГ на общественных началах более четырех лет.