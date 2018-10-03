Кучма вышел из Трехсторонней контактной группы. Какую славу заслужил экс-президент в Минских переговорах

Переговоры в Минске будут пройдолжаться несмотря на то, что работу в Трехстороннем контактной группе прекратил второй президент Украины Леонид Кучма, сказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Почтенный представитель

Прогнозировать, кто станет на место Кучмы, чиновник не стал.

Преемник главы украинской делегации в группе Леонида Кучмы пока неизвестен

Вместе с тем не исключил, что Россия будет использовать уход второго президента Украины от переговоров в свою пользу.

"Я видел, как ему тяжело это дается. А какой уровень физической обиды чувствует этот человек, привыкший общаться на равных с самыми влиятельными лидерами мира. Я знаю, что Кучме довольно быстро удавалось поставить всех на место, и даже представители РФ, когда он начинал говорить, молча слушали", - сказал Тука.

Чиновник добавил, что все представители Украины в ТКГ не действуют по своему усмотрению, а выполняют инструкции, отражающие официальную позицию Киева.

Георгий Тука также исключил, что место Кучмы в ТКГ займет Виктор Медведчук. По его мнению, Медведчук "был навязан украинскому президенту Путиным. Он ведет переговоры исключительно об обмене пленными".

Критический возраст

О завершении работы в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе в Минске Леонид Кучма сообщил накануне. Второй президент и представитель Украины поблагодарил коллег за совместную работу и подвел итоги своей деятельности, сообщила в Facebook его пресс-секретарь Дарка Олифер после встречи группы в Беларуси.

По ее словам, отдельную благодарность Кучма выразил белорусской стороне за содействие в организации переговорного процесса.

Ранее второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что завершит работу в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, когда достигнет критического возраста.

Предатель

Именно Минский формат и второй президент Украины взяли на себя наибольший удар в сентябре 2014 года, когда практически отсутствовала украинская армия, сказал заместитель главы фракции Народный фронт Юрий Береза.

Тогда не было сплошной линии обороны и переговоры дали достаточно времени для перегруппировки войск. Россияне же со своей стороны относились к Кучме, как к предателю, рассказал Береза.

Статусный преемник

Преемника Кучмы будут выбирать среди тех, кто работает в составе Трехсторонней контактной группы, сказал бывший вице-премьер министр, чрезвычайный и полномочный посол Украины Роман Бессмертный.

Тука исключил, что место Кучмы в ТКГ займет Виктор Медведчук

Ведь за четыре года достигли множество неформализованных договоренностей, поэтому человек должен быть в курсе общей ситуации. Кроме того, представитель должен быть статусным. Иначе ситуация в ТКГ изменится кардинально и не в пользу Украины.

"Благодаря статусности и президента Кучмы, и премьера Марчука, и академика Горбулина вес украинской делегации вел переговорный процесс", - заявил Бессмертный.

За этот период отстаивались украинские интересы и не произошло принципиальных уступок российской стороне, сказал глава правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко. Он добавил, что все важные решения принимаются не в Минске, а в Киеве.

"Кучма отстаивал позицию Украины. Делегация настаивала, чтобы выполнялись оборонные условия, а не на своих подходах к переговорам", - сказал Фесенко.

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик по итогам заседания ТКГ сообщил, что преемник главы украинской делегации в группе Леонида Кучмы пока неизвестен.