Трамп пообещал сохранить «огромные» пошлины для Индии, пока она не прекратит импорт российской нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия будет продолжать платить «огромные» пошлины на свой экспорт в США, пока не перестанет закупать российскую нефть.

Об этом сообщает Reuters.

Во время общения с журналистами на борту Air Force One в воскресенье Трамп рассказал, что разговаривал с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, который «заверил» его в отказе от импорта российской нефти.

«Я разговаривал с премьер-министром Индии Моди, и он сказал, что не будет покупать российскую нефть», — заявил Трамп.

На вопрос о том, что индийские власти отрицают факт такого разговора, президент ответил, что тогда Индия будет продолжать платить пошлины.

«Если они хотят это отрицать, тогда просто будут продолжать платить огромные пошлины, а они этого не хотят», — сказал он.

Импорт энергоносителей из России остается одним из главных раздражителей в торговых переговорах между Вашингтоном и Нью-Дели. Половина 50-процентных пошлин, введенных администрацией Трампа против индийских товаров, стала ответом на закупки российской нефти.

17 октября Трамп в очередной раз заявил, что власти Индии перестанут покупать нефть из страны-агрессора РФ.

Ранее 16 октября власти Индии не подтвердили заявление президента США Дональда Трампа о прекращении страной импорта российской нефти и газа.

«Индия является значительным импортером нефти и газа. Нашим постоянным приоритетом является защита интересов индийского потребителя в нестабильном энергетическом сценарии. Наша импортная политика полностью руководствуется этой целью», — заявил представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал

27 августа вступили в силу 50-процентные пошлины США на товары из Индии, что является самым высоким тарифом в Азии, введенным Дональдом Трампом для Индии, в частности за закупку российской нефти.

19 августа министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Индия получает прибыль от резкого увеличения закупок российской нефти во время войны в Украине, и Вашингтон считает такую ситуацию неприемлемой.

Bloomberg писал, что в августе государственные НПЗ Индии временно отказывались от закупки российской нефти на фоне анонсированных США тарифов, но впоследствии вернулись к торговле с РФ.

В Индии оценили потенциальный эффект повышения тарифов США до 50% на экономику страны. По словам главного экономического советника Индии Ананти Нагесварана, такие пошлины могут уменьшить ВВП Индии на 0,5−0,6% в текущем году.

15 октября Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить закупку российской нефти. Американский президент назвал это важным шагом и призвал Китай сделать то же самое.